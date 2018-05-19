сб, 19.05.2018
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Встречайте герцогиню! Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу Гарри и Меган

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Кейт Миддлтон.

ФОТО: Pool / Reuters

Главную свадьбу года — бракосочетание шестого по очередности наследника престола Соединенного королевства и голливудской актрисы, звезды сериала «Форс-мажоры» сегодня, 19 мая, сыграли в Лондоне.

Прибыла на торжество и герцогиня Кембриджская - Кейт Миддлтон. 

ФОТО: Jonathan Brady / PA Wire/PA Images

Принцесса Шарлотта стала подружкой невесты на свадьбе Гарри и Меган Маркл, а мальчиками-пажами стали 4-летний принц Джордж, старший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни - 7-летние близнецы Брайан и Джон.

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