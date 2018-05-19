Встречайте герцогиню! Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу Гарри и Меган
19 мая 2018 г., 14:31
Главную свадьбу года — бракосочетание шестого по очередности наследника престола Соединенного королевства и голливудской актрисы, звезды сериала «Форс-мажоры» сегодня, 19 мая, сыграли в Лондоне.
Прибыла на торжество и герцогиня Кембриджская - Кейт Миддлтон.
Принцесса Шарлотта стала подружкой невесты на свадьбе Гарри и Меган Маркл, а мальчиками-пажами стали 4-летний принц Джордж, старший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни - 7-летние близнецы Брайан и Джон.