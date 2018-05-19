Курьез: с русской модели сорвали платье на красной дорожке в Каннах ВИДЕО!
19 мая 2018 г., 11:30
Этот Каннский фестиваль богат казусными моментами, которые произошли со звёздами на красной ковровой дорожке.
Кто-то забыл надеть под платье нижнее бельё, у кого-то вываливалась грудь из платья, а наша соотечественница модель Юлия Рыбакова и вовсе потеряла часть гардероба.
Российская модель плюс-сайз вышла на красную ковровую дорожку в платье со шлейфом красного цвета. Девушка игриво позировала перед фотографами и совсем забыла про длину наряда.
Неподалёку стоял мужчина, который наступил на шлейф и сорвал его с модели. К слову, Юлия не спряталась от позора, а осталась позировать и продолжала улыбаться. Восстановить наряд ей помог сам виновник происшествия.