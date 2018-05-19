Курьез: с русской модели сорвали платье на красной дорожке в Каннах

Кто-то забыл надеть под платье нижнее бельё, у кого-то вываливалась грудь из платья, а наша соотечественница модель Юлия Рыбакова и вовсе потеряла часть гардероба.

Российская модель плюс-сайз вышла на красную ковровую дорожку в платье со шлейфом красного цвета. Девушка игриво позировала перед фотографами и совсем забыла про длину наряда.

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 18, 2018 at 6:31am PDT