Дорогой, у нас будет... В Сети оценили подарок девушки любимому

Супружеская пара из США — Джой и Брэди — давно мечтала взять собаку из приюта, но никак не могла сделать выбор.
Благодаря случайности у них теперь есть не только любимый питомец, но и замечательная фотосессия, которая стала вирусной.
Одна девушка написала в "Фейсбуке", что нашла несколько щенков на железной дороге и теперь ищет им дом.
Запись увидела Джой и с первого взгляда влюбилась в своего будущего питомца.
Молодая жена решила сделать сюрприз мужу, который страстно хотел завести собаку, и поехала за щенком тайно...
Джой сопровождала подружка-фотограф Карли Аллен, которой и пришло в голову устроить красивую фотосессию.
Пушистика назвали Рей — в честь героини "Звёздных войн".
Работать с малышом, по словам фотографа, было одно удовольствие. Он принёс кучу веселья участникам съемок.
Джой даже "наняла" мужа, чтобы он возвращал милого питомца в таз, когда тот убегал.
Фотосессия стала популярной в "Фейсбуке" — ей поделились более 60 тыс. раз. Поэтому девушки решили использовать успех для помощи другим бездомным животным. В июне они проведут съёмку "Песик и я", а вырученные деньги отдадут в приют.