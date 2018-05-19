сб, 19.05.2018
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Дорогой, у нас будет... В Сети оценили подарок девушки любимому ФОТО!

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Супружеская пара из США — Джой и Брэди — давно мечтала взять собаку из приюта, но никак не могла сделать выбор. 

Благодаря случайности у них теперь есть не только любимый питомец, но и замечательная фотосессия, которая стала вирусной.

Одна девушка написала в "Фейсбуке", что нашла несколько щенков на железной дороге и теперь ищет им дом.

Запись увидела Джой и с первого взгляда влюбилась в своего будущего питомца. 

Молодая жена решила сделать сюрприз мужу, который страстно хотел завести собаку, и поехала за щенком тайно...

ФОТО: Carlye Allen / Caters News / Caters News Agency

Джой сопровождала подружка-фотограф Карли Аллен, которой и пришло в голову устроить красивую фотосессию.

Пушистика назвали Рей — в честь героини "Звёздных войн".

Работать с малышом, по словам фотографа, было одно удовольствие. Он принёс кучу веселья участникам съемок.

ФОТО: Carlye Allen / Caters News / Caters News Agency

Джой даже "наняла" мужа, чтобы он возвращал милого питомца в таз, когда тот убегал.

Фотосессия стала популярной в "Фейсбуке" — ей поделились более 60 тыс. раз. Поэтому девушки решили использовать успех для помощи другим бездомным животным. В июне они проведут съёмку "Песик и я", а вырученные деньги отдадут в приют. 

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