Дорогой, у нас будет... В Сети оценили подарок девушки любимому

Благодаря случайности у них теперь есть не только любимый питомец, но и замечательная фотосессия, которая стала вирусной.

Одна девушка написала в "Фейсбуке", что нашла несколько щенков на железной дороге и теперь ищет им дом.

Запись увидела Джой и с первого взгляда влюбилась в своего будущего питомца.

Молодая жена решила сделать сюрприз мужу, который страстно хотел завести собаку, и поехала за щенком тайно...

ФОТО: Carlye Allen / Caters News / Caters News Agency

Джой сопровождала подружка-фотограф Карли Аллен, которой и пришло в голову устроить красивую фотосессию.

Пушистика назвали Рей — в честь героини "Звёздных войн".

Работать с малышом, по словам фотографа, было одно удовольствие. Он принёс кучу веселья участникам съемок.

ФОТО: Carlye Allen / Caters News / Caters News Agency

Джой даже "наняла" мужа, чтобы он возвращал милого питомца в таз, когда тот убегал.