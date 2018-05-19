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Чтобы не допустить ошибку, следуй этим советам: гороскоп на 19 мая

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ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Профессиональные перспективы не слишком благоприятны, есть опасность серьезных ошибок и просчетов. Нежелательно заключать сделки, брать на себя трудновыполнимые обязательства и обсуждать вопросы, касающиеся смены работы. 

Можно налаживать отношения в трудовом коллективе, формировать команды единомышленников для реализации новых проектов, обсуждать условия сотрудничества со старыми и новыми партнерами.

День характеризуется гармонией и стабильностью в личных отношениях, едва ли он будет связан со спорами и конфликтами. Влюбленных могут ожидать важные события, которые сыграют важную роль в их жизни. Стабильные пары убедятся в верности принятых решений и смогут приблизиться к достижению общей цели.

Овен

Овнам стоит быть внимательнее к своему здоровью: сегодня жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, не исключены недомогания. Звезды рекомендуют найти время для прогулки на свежем воздухе, но  советуют не слишком удаляться от дома; любые путешествия требуют повышенной осторожности.

Достижение поставленной цели в любой сфере жизни сегодня для вас является выполнимой, хотя и после приложения некоторых усилий, задачей. Не отказывайтесь от общения с давними знакомыми, друзьями детства и юности: встреча после долгой разлуки будет не только приятной, но и во многих отношениях полезной. Некоторым Овнам этот день даст возможность восстановить прерванные романтические отношения или исправить ошибки, которые стали причиной разлада с любимым человеком.

Телец

Тельцам стоит сосредоточиться на делах: есть шанс добиться выдающихся успехов. Сегодня едва ли кто-то сможет сравниться с вами в работоспособности, профессионализме и энтузиазме, так воспользуйтесь шансом вырваться вперед, оставив далеко позади всех недоброжелателей и конкурентов. Финансовая ситуация стабильна, ожидаемые денежные поступления не запаздают.

В семье старайтесь вести себя сдержанно, избегайте ссор и конфликтов. Крайне нежелательно распространять любую информацию, касающуюся близких вам людей. Это удачный день для начала романтических отношений, свидания, признания в своих чувствах. Семейным Тельцам стоит быть снисходительнее к детям: сейчас вы склонны предъявлять слишком высокие требования.

Близнецы

Этот день будет сложным для тех представителей знака, чьи основные интересы лежат в сфере профессиональной деятельности. Рабочие проблемы серьезны, и решить их сразу едва ли удастся, да и рассчитывать на помощь со стороны веских оснований нет. А вот финансовое положение может значительно улучшиться. Не исключены крупные денежные поступления и выгодные сделки.

Чрезвычайно удачным обещает быть день с романтической точки зрения. Новое увлечение будет весьма кстати, легкий флирт взбодрит вас, а серьезное чувство наберет силу. Можно отлично провести время на вечеринках и прочих развлекательных мероприятиях, однако звезды советуют избегать всего, что может привести к ухудшению самочувствия.

Рак

Ракам этот день принесет успехи в работе, а также весьма серьезные проблемы в сфере личной жизни, которые, впрочем, будут решены с особым изяществом, свойственным представителям данного знака. Очень важна разборчивость в контактах. Полагайтесь на свою интуицию и не спешите обсуждать то, что для вас важно, с людьми, вызывающими антипатию, даже если причины ее вам не до конца ясны.

Звезды советуют по возможности отказаться от деятельности, связанной с эмоциональным и физическим напряжением, не гнаться за новыми впечатлениями, отложить решение сложных задач любого рода. Вам необходимо спокойствие, а наиболее надежный способ обрести его – это отдых в комфортной обстановке.

Лев

День будет интересным и насыщенным, Львы сделают все возможное, чтобы ни им самим, ни окружающим не пришлось скучать. Однако не стоит слишком увлекаться – даже вам порой необходимы минуты спокойного отдыха, особенно сегодня, когда жизненный потенциал находится не на самом высоком уровне. Желательно не проводить много времени в поездках, отложить опасные путешествия. 

День чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания отношений – это касается и личной, и деловой сферы. Не упустите возможность пообщаться с тем, кто вызывает вам особенно симпатичен: присущее вам обаяние сегодня выражено ярко и наверняка не останется незамеченным.

Дева

Девы склонны к излишней резкости суждений и высказываний, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Конфликтные ситуации могут возникнуть как на работе, так и дома, и только от ваших действий зависит, каким будет их итог. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто разделяет ваши интересы, по мере сил оказывает вам помощь; не бойтесь перестараться в выражении благодарности и симпатии.

Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности. Высок жизненный потенциал, вам не грозит переутомление, хотя дел будет много.

Весы

Весы могут столкнуться с серьезными проблемами на работе. Винить в неприятностях некого – вы сами совершаете ошибки и допускаете просчеты, за которые и приходится расплачиваться. В этот день стоит удвоить внимание к делам, усидчивость и старательность. Деловые отношения стабильны, можно не опасаться конфликтов с коллегами и разочарований в партнерах. 

Очень полезным будет общение с близкими, людьми, разделяющими ваши интересы. Эмоциональный комфорт необходим вам для того, чтобы найти верные ответы на многие важные вопросы. В этот день можно принимать решения, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь, и приступать к реализации масштабных планов.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с трудностями финансового характера. Ситуация, к счастью, далека от критической, однако сократить расходы и отказаться от некоторых покупок все же придется. Не исключены поломки бытовой техники, могут потребовать ремонта квартира или машина. Благоприятный день для делового общения, однако следует иметь в виду, что сегодня окружающие обращают особое внимание на ваши знания, профессионализм и опыт; рассчитывать на безграничное влияние личного обаяния не стоит. 

В общении с близкими будьте откровенны; любые проявления скрытности будут встречены негативно. При обсуждении долгосрочных планов могут возникнуть разногласия; обязательно прислушайтесь к мнению тех, кто вам дорог.

Стрелец

Существует определенная угроза для здоровья, стоит поберечь себя, по возможности сократить нагрузки и провести профилактические процедуры. Скажется снижение жизненного потенциала и на настроении: Стрельцы сегодня настроены пессимистически и сверх меры капризны. Тем не менее, на деловых переговорах и развлекательных мероприятиях они будут чувствовать себя вполне комфортно. А вот бездеятельность представителям данного знака противопоказана.

Общение с близкими будет комфортным, если вы не станете настаивать на своем в вопросах, которые не являются важными и актуальными. Не отказывайте любимому человеку в знаках внимания, искренне интересуйтесь его делами.

Козерог

Козерогов ждет насыщенный день. Успехов в работе удастся достичь благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с умными, влиятельными людьми, готовыми поддержать нестандартные идеи и вложить деньги в ваши проекты. Вероятно незначительное улучшение финансового положения, день хорош для покупок. Любители экзотических и редких вещей смогут пополнить свои коллекции. 

Этот день хорошо подходит для активного отдыха, веселья в кругу друзей, разнообразных развлечений. Однако звезды советуют не забывать о здоровье, да и домашние дела не оставлять без внимания. Близкие будут нуждаться в заботе и внимании, любимый человек будет рад встрече с вами.

Водолей

День связан с профессиональными трудностями. Придется менять свои привычки, подстраиваться под новый, более напряженный, рабочий ритм. Однако награда за приложенные усилия будет щедрой, и вы не пожалеете о том,  что трудились в поте лица. Происки недоброжелателей заставят вас изменить свои планы, отказаться от реализации каких-то важных проектов, но звезды обязательно дадут вам возможность наверстать упущенное. 

В личных отношениях воцаряется гармония, даже часто ссорившиеся пары будут наслаждаться затишьем после очередной бури. Настало время принимать решения, касающиеся будущего, и начинать двигаться в избранном направлении.

Рыбы

Очень высок жизненный потенциал Рыб. Представители данного знака полны сил и энергии, способны на невероятные подвиги и умопомрачительные поступки. Серьезная проблема состоит в том, что вы легко наживаете врагов. Старайтесь быть терпимее с теми, кто завидует вашим успехам и достижениям, не торопитесь делиться своими идеями с сомнительными особами. 

Причиной проблем в семье может стать ваша расточительность. Стремление порадовать себя похвально, однако порой вы выходите за разумные рамки и расходы становятся просто огромными. Старайтесь, по крайней мере, тратить деньги на полезные вещи – это облегчит жизнь и вам, и вашим близким.

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