Народ высмеял невесту Тимати за пририсованные зубы

Все началось с того, что Решетова поделилась с подписчиками снимком с премией одного из популярных женских журналов. «Спасибо за признание концепции моего бренда и моей книги «Сегодня я проснулась другой». Продуктами, которые повлияли должным образом на мою аудиторию», – отметила Анастасия в подписи под фото.

Присмотревшись к публикации, пользователи Сети заподозрили подвох. Они сравнили снимок, опубликованный Анастасией, с такими же фото с других ресурсов. Выяснилось, что барышня, используя дымчатый фильтр, скрыла несовершенства кожи лица – жирный блеск и расширенные поры, а также не столь подчеркнутые овал лица и тонкую талию.

A post shared by Эксклюзивно о звёздах ⚡️ (@mood.live) on May 18, 2018 at 5:18am PDT

«Идеальный нос, скулы, губы, но это не значит, что их сочетание будет красивым, просто ужасно все вместе смотрится, фии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Ох уж эти современные стандарты красоты Даже потрясающе красивые фотошопятся», «Зачем сиськи увеличивать,если потом их уменьшать в фотошопе?😂», «Зубы ))», «в своем инсте нарисовала зубы как я поняла) в жизни то нижняя часть ток видна ))», «Честно старше своего возраста выглядит», – разбирали внешность звезды поклонники.