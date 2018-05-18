Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

В четверг, 17 мая, у Алека и Хиларии родился сын.

«Он здесь! Он идеален»!— написала счастливая мать в соцсети, опубликовав первую фотографию новорожденного ребенка.

Супруги воспитывают четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза, а в ноябре прошлого года чета Болдуин сообщила в Instagram, что у малышей появится еще один брат или сестра.

Хилария до последних месяцев беременности не бросала любимые занятия йогой и рассказывала о них фолловерам в соцсети. В четверг утром она опубликовала селфи и попросила их пожелать ей удачи, а через несколько часов малыш уже появился на свет.