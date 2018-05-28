Выиграй семейный пакет в Лоттемаа ко Дню защиты детей! МЕГАРОЗЫГРЫШ!
28 мая 2018 г., 18:49
1 июня во всем мире отмечают международный праздник – День защиты детей! По этому случаю портал Limon.ee и Лоттемаа разыгрывают суперприз - семейный пакет на 4-6 человек!
Лоттемаа находится недалеко от Пярну, в волости Хяэдемеэсте, на 12 гектарах земли, и представляет собой настоящий мир любимого малышами мульфильма! Летом в парке работает более 150 человек, а в этом году в Лоттемаа даже поселились персонажи из России – заяц Кирилл и суслик Света!
Тематический парк Лоттемаа в деревне Рейу будет открыт с 9 июня по 31 августа каждый день с 10 до 18.00. Поэтому победитель сможет приехать в гости к Лотте в любой удобный день.