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Выиграй семейный пакет в Лоттемаа ко Дню защиты детей! МЕГАРОЗЫГРЫШ!

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ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

1 июня во всем мире отмечают международный праздник – День защиты детей! По этому случаю портал Limon.ee и Лоттемаа разыгрывают суперприз - семейный пакет на 4-6 человек!

ФОТО: Repro raamatu kaanelt

Лоттемаа находится недалеко от Пярну, в волости Хяэдемеэсте, на 12 гектарах земли, и представляет собой настоящий мир любимого малышами мульфильма! Летом в парке работает более 150 человек, а в этом году в Лоттемаа даже поселились персонажи из России – заяц Кирилл и суслик Света!

Тематический парк Лоттемаа в деревне Рейу будет открыт с 9 июня по 31 августа каждый день с 10 до 18.00. Поэтому победитель сможет приехать в гости к Лотте в любой удобный день. 

Хочешь порадовать своего ребенка совместной поездкой в Лоттемаа? Тогда внимательно читай условия нашего РОЗЫГРЫША:

  • Поставь отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook;
  • Поделись этой публикацией со своими друзьями;
  • Напиши в комментариях имя любимого персонажа из Лоттемаа!

Имя победителя мы назовем 31 мая! Желаем всем удачи!

ВАЖНО! Вы получите свой приз прямо из рук нового друга Лотте - зайца Кирилла 1 июня в редакции Limon.ee по адресу Маакри, 23а. 

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