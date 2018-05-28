Выиграй семейный пакет в Лоттемаа ко Дню защиты детей!

ФОТО: Repro raamatu kaanelt

Лоттемаа находится недалеко от Пярну, в волости Хяэдемеэсте, на 12 гектарах земли, и представляет собой настоящий мир любимого малышами мульфильма! Летом в парке работает более 150 человек, а в этом году в Лоттемаа даже поселились персонажи из России – заяц Кирилл и суслик Света!

Тематический парк Лоттемаа в деревне Рейу будет открыт с 9 июня по 31 августа каждый день с 10 до 18.00. Поэтому победитель сможет приехать в гости к Лотте в любой удобный день.

Хочешь порадовать своего ребенка совместной поездкой в Лоттемаа? Тогда внимательно читай условия нашего РОЗЫГРЫША:

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Напиши в комментариях имя любимого персонажа из Лоттемаа!

Имя победителя мы назовем 31 мая! Желаем всем удачи!