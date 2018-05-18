Галерея: торт для королевской свадьбы почти готов

Представители Кенсингтонского дворца опубликовали процесс приготовления свадебного торта и даже поделились его рецептом. В качестве ингредиентов десерта указаны: 200 лимонов Амальфи, 20 кг сахара, 20 кг муки, 10 бутылок бузинной наливки, 500 органических яиц и 20 кг сливочного масла. Над созданием торта трудится знаменитый в Лондоне шеф-кондитер родом из Калифорнии Клэр Птак, которая работает исключительно с натуральными сезонными продуктами.

Владелица кондитерской «The Violet Bakery» заявила, что в восторге от сотрудничества, так как полностью разделяет гастрономические вкусы королевской пары.

Как и Меган Маркл, Клэр Птак выросла в Калифорнии. Она работала кондитером в «Chez Panisse» под руководством шеф-повара Алисы Уотерс. Позже женщина переехала в Великобританию, где устроилась в гастропаб «The Anchor & Hope» в Ватерлоо.