пт, 18.05.2018
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Лепс с жуткими переломами попал в больницу

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Григорий Лепс.

ФОТО: Scanpix

Григорий Лепс попал в медучреждение с серьезными травмами. Что с ним произошло, пока не известно. По информации Telegram-канала 112, музыкант упал и сломал несколько ребер. Обстоятельства случившегося выясняются, пишут Дни.ру.

Пресс-секретарь исполнителя подтвердила, что он находится в Боткинской больнице, но не назвала диагноз. «Да, это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется», - цитирует Наталью Мостакову РЕН ТВ. 

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей после публикации фото музыканта с коллегой Катей Лень затравили его комментариями об алкоголизме. Многие заметили, что Лепс осунулся и постарел.

В июле 2017 года жена певца Анна рассказала, что он борется с зависимостью от спиртного. Ранее об этом заявил и сам артист, отметив, что не умеет пить мало.

 

A post shared by Katya Lel (@katyalelofficial) on

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