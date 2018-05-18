Лепс с жуткими переломами попал в больницу

Пресс-секретарь исполнителя подтвердила, что он находится в Боткинской больнице, но не назвала диагноз. «Да, это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется», - цитирует Наталью Мостакову РЕН ТВ.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей после публикации фото музыканта с коллегой Катей Лень затравили его комментариями об алкоголизме. Многие заметили, что Лепс осунулся и постарел.

В июле 2017 года жена певца Анна рассказала, что он борется с зависимостью от спиртного. Ранее об этом заявил и сам артист, отметив, что не умеет пить мало.