Мама Екатерины Варнавы случайно узнала о ее беременности

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава счастлива в отношениях с танцором и хореографом Константином Мякиньковым. Многие поклонники артистки с нетерпением ждут ее бракосочетания с возлюбленным. Однако Катя все еще откладывает свадьбу, так как слишком часто работала на чужих торжествах. Артистка признается, что уже получила кольцо от избранника, но отправляться под венец расхотела.

«На самом деле кольца друг другу мы уже подарили. Наверное, их нельзя считать помолвочными. Скорее, это символ наших отношений: у меня есть его частичка, у него — частичка меня. Но мы не относимся к этому с должной серьезностью. Что касается самой свадьбы, то, честно говоря, на данный момент я ее не хочу. Был период, когда я рассматривала фото свадебных платьев в журналах. Сейчас он прошел: я провела такое большое количество свадеб, поставила такое количество танцев жениха и невесты, что просто перенасытилась», - отметила Варнава.

Родители Екатерины были бы рады, если бы она подарила им внука. Когда звезда надевает любой объемный наряд, многие поклонники и журналисты начинают утверждать, что она беременна. Однажды даже ее мама поверила прессе. Катя вспомнила, как ей позвонила взволнованная родительница.

«Буквально пару дней назад взволнованная мама сообщила: «Мне сейчас звонили из одной телепрограммы, сказали, что ты беременна». Я говорю: «Мама, мы же вчера с тобой встречались. Ты же видела, что я не беременна». - «А почему они так сказали?» Честно, не понимаю, откуда подобная информация берется. Стала в неудачном ракурсе на снимке - ага, животик. Значит, беременна. Нет животика - значит, анорексия. Как угодить, не знаю», - рассуждает Екатерина.

Тем не менее, сама звезда уже представляет, какая из нее получится мама. Она наблюдает за другими женщинами, которые уже завели детей, и анализирует их поведение.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Feb 2, 2018 at 6:06am PST

«Я не люблю сюсюкаться с детьми, мне нравится разговаривать с ними как со взрослыми. Со мной в детстве тоже никто не нянькался, несмотря на то что я была долгожданной дочкой, поздним ребенком. Папа меня иногда баловал, а мама нет. Так что, думаю, я буду вести себя примерно так же, как она. И даже если вдруг превращусь в маму-клушу, никто об этом не узнает», - делится звезда Comedy Woman.