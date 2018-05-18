Психологи выяснили, как первый секс влияет на длительность отношений пары

Люди, которые оставались довольны первой близостью, стремились продолжить отношения, пишет Лайф.
Первый секс может предопределить продолжительность отношений в паре. К такому выводу пришли психологи из Калифорнийского университета. В статье, которая была опубликована в Journal of Experimental Psychology: General, отмечается, что чем лучше первая близость между партнерами, тем выше вероятность, что отношения будут длительными и серьёзными.
Опросив более 800 человек разных возрастов, авторы исследования отметили, что краткосрочные и долгосрочные отношения начинаются одинаково, а различия становятся заметны после того, как люди проводят вместе несколько недель или месяцев.
По мере развития отношений участники чаще демонстрировали привязанность и заботу в отношениях, которые становились долгосрочными, чем в краткосрочных.
— Наиболее интересные моменты в отношениях происходят до того, как люди оказываются в одной постели, — отмечает ведущий автор исследования Пол Иствик, добавив, что именно в этот период люди думают о перспективах общения с партнёром.
При этом удалось установить, что и в краткосрочных, и в длительных отношениях интерес к партнёру растёт с одинаковой скоростью. Но если в краткосрочных он в какой-то момент начинает сходить на нет, в длительных — продолжает нарастать. Данное отличие наблюдается именно после первого секса.
По словам Иствика, люди, которые оставались довольны первой близостью, стремились продолжить отношения, в то время как те, которые восторга не испытали, постепенно сводили отношения на нет.