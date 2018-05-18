Так берут кредиты: абсолютно голую девушку сняли на выходе из банка

Как отмечают украинские СМИ, инцидент произошел еще в пятницу 11 мая, однако известно о нем стало лишь сейчас. Девушка упорно требовала, чтобы сотрудники банка вернули ей золотую карту, которую она якобы оставила в отделении. После того, как работники пригрозили посетительнице полицией и включили сирену, девушка сплясала, разделась и ушла на улицу.