пт, 18.05.2018
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  • Так берут кредиты: абсолютно голую девушку сняли на выходе из банка

Так берут кредиты: абсолютно голую девушку сняли на выходе из банка

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ФОТО: Скриншот с видео

Жительница Борисполя неожиданно устроила стриптиз прямо в отделении банка: сперва девушка разделась до купальника и сплясала под сирену, а затем сняла остатки одежды и голой ушла по улице.

Как отмечают украинские СМИ, инцидент произошел еще в пятницу 11 мая, однако известно о нем стало лишь сейчас. Девушка упорно требовала, чтобы сотрудники банка вернули ей золотую карту, которую она якобы оставила в отделении. После того, как работники пригрозили посетительнице полицией и включили сирену, девушка сплясала, разделась и ушла на улицу.

Свидетели рассказывают, что после стриптиза в банке скандалистка отправилась купаться в фонтане. Часть ее голой прогулки также попала на видео. Отметим, что оба ролика быстро набирают популярность — за менее чем сутки их посмотрели десятки тысяч человек.

«Вот так после кредитов "Приватбанка" ходят!», - говорит автор видео. 

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