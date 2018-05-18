Что может рассказать о вас ваша любимая погода: уникальный тест

Хотите узнать о себе что-то новенькое? Тогда не задумываясь выберите один из предложенных ниже вариантов погоды весной и летом— как известно, наше "Я" отображено в решении с ходу, а не в том, что приходит с раздумьями, пишет Lifestyle.

Мощный ветер

Полный штиль

Адская жара

Комфортное тепло

Сильный град

Солнечный и ясный день

Пасмурный день

Гроза и ливень

Тихий дождь

Прохладный день

Обратите внимание: речь именно о любимых "климатических условиях". Ситуативные симпатии не в счет: они могут быть продиктованы вашим эмоциональным состоянием сегодня: скажем, вы обижены или грустите, поэтому ассоциативно не прочь, чтобы с неба "лились слезы", или состоянием здоровья на сейчас — например, у вас бессонница или упадок сил — это означает, что вам не хватает витамина D и мелатонина, синтез которых стимулирует ультрафиолет, и потому вам неосознанно хочется подставляться солнышку.

Что же означает тот или иной выбор?

Мощный ветер

Борьба с трудностями — вот ваше кредо. Притом преграды и авралы вы создаете себе сами. Возможно, такая установка родом из детства, когда вам нужно было без конца доказывать свою значимость, чтобы вас наконец заметили. И теперь вы неосознанно ставите себе препятствия, чтобы, преодолев их, почувствовать вкус победы. Притом борьбу на пустом месте вы устраиваете в абсолютно всех вопросах. Например, откладываете оплату за коммунальные услуги на последний момент и очень радуетесь, когда удается избежать начисления пени.

Полный штиль

Можно было бы подумать, что как любитель комфортных погодных условий вы стремитесь к удобству. На самом деле вы ничего для этого не предпринимаете, потому что ощущаете комфорт при любых обстоятельствах.

Вы — противник любых перемен, в то же время консерватором вас назвать нельзя: благодаря ясному уму вы умеете подстраиваться под изменчивые условия, всегда имея план реагирования, притом без ущерба для себя.

Адская жара

Вам нравится распластываться не только на пляже, но и по жизни. Вы — из тех, кто не спешит разрешать проблемы, отвечая на упреки за бездействие или недоумения по поводу лености или спокойствия удава примерно так: "Как-то оно будет", "Бог даст" или "От судьбы никуда не денешься".

Также не исключено, что сильную жару вы предпочитаете еще и потому, что в вашем организме имеется гормональный дисбаланс. Потому нелишне посетить эндокринолога.

Комфортное тепло