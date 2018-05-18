Максим Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми

Телеведущий записал юмористический ролик, в котором признался, что он сам является сыном короля отечественной эстрады, а маленький Гарри, таким образом, приходится эпатажному певцу внуком.

Юморист Максим Галкин в свойственной ему шутливой манере отреагировал на слухи о том, что младший сын Аллы Пугачевой Гарри якобы рожден не от него. «Сетевые эксперты» сравнили фотографии мальчика с детскими снимками Филиппа Киркорова и пришли к однозначному выводу, дескать, именно он является настоящим отцом ребенка.

«Я-то знаю, что он мой сын. Но сходство-то на лицо», – заметил в видео на своей странице в Instagram Максим Галкин. По его словам, он «копнул глубже» и решил внимательнее присмотреться к своим детским фотографиям. Снимки он представил на всеобщее обозрение. Как утверждает сам Галкин, в детстве он также был похож на Филиппа Киркорова. Отсюда, пошутил он, есть только один вывод: «В действительности я сын Киркорова, а Гарри – его внук».

В конце ролика Максим Галкин прервал свое выступление, чтобы непечатными словами обругать кого-то, кто якобы шумел за кадром. Подписчики смекнули, что таким образом он показал еще одно неоспоримое сходство с королем российской эстрады.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on May 17, 2018 at 7:59am PDT