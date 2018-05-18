пт, 18.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Максим Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми

Максим Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми Смотрите видео!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

Максим Галкин сделал заявление после скандала из-за слухов о том, что дети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова. 

Телеведущий записал юмористический ролик, в котором признался, что он сам является сыном короля отечественной эстрады, а маленький Гарри, таким образом, приходится эпатажному певцу внуком.

Юморист Максим Галкин в свойственной ему шутливой манере отреагировал на слухи о том, что младший сын Аллы Пугачевой Гарри якобы рожден не от него. «Сетевые эксперты» сравнили фотографии мальчика с детскими снимками Филиппа Киркорова и пришли к однозначному выводу, дескать, именно он является настоящим отцом ребенка.

«Я-то знаю, что он мой сын. Но сходство-то на лицо», – заметил в видео на своей странице в Instagram Максим Галкин. По его словам, он «копнул глубже» и решил внимательнее присмотреться к своим детским фотографиям. Снимки он представил на всеобщее обозрение. Как утверждает сам Галкин, в детстве он также был похож на Филиппа Киркорова. Отсюда, пошутил он, есть только один вывод: «В действительности я сын Киркорова, а Гарри – его внук».

В конце ролика Максим Галкин прервал свое выступление, чтобы непечатными словами обругать кого-то, кто якобы шумел за кадром. Подписчики смекнули, что таким образом он показал еще одно неоспоримое сходство с королем российской эстрады.

Пользователи Сети пришли в восторг от короткого юмористического ролика Максима Галкина. Они оценили как фантазию юмориста по поводу его родства с певцом, так и тонкую пародию в самом конце видео.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ