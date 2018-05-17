чт, 17.05.2018
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  • Не похудели к лету?! Телезвезда Холли Хаган не стесняется своих пышных форм на пляже

Не похудели к лету?! Телезвезда Холли Хаган не стесняется своих пышных форм на пляже

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25-летняя британская телезвезда Холли Хаган сейчас отдыхает на Карибах, где ее и подкарауили папарацци. 

Пышные бедра и большая грудь Холли вызывают естественный интерес поклонников - насколько это все натурально? Сама Холли категорически заявляет, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

Лукавит знаменитость или нет - неизвестно, радует одно - глядя на пышную красотку Холли, многие молоденькие девушки не станут морить себя диетами и доводить до анорексии.

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