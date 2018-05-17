Не похудели к лету?! Телезвезда Холли Хаган не стесняется своих пышных форм на пляже
17 мая 2018 г., 13:55
25-летняя британская телезвезда Холли Хаган сейчас отдыхает на Карибах, где ее и подкарауили папарацци.
Пышные бедра и большая грудь Холли вызывают естественный интерес поклонников - насколько это все натурально? Сама Холли категорически заявляет, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.
Лукавит знаменитость или нет - неизвестно, радует одно - глядя на пышную красотку Холли, многие молоденькие девушки не станут морить себя диетами и доводить до анорексии.