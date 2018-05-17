чт, 17.05.2018
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием

Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Британские ученые выявили любопытную связь между уровнем дохода и развитием заболеваний нервной системы. Эксперты пришли к выводу, что у малоимущих людей очень высок риск развития слабоумия в старости, пишут Дни.ру.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали результаты масштабного исследования, в котором приняли участие более шести тысяч человек. При проведении эксперимента фиксировали данные добровольцев, родившихся с 1902 по 1943 годы, сообщает MedicalXpress.

Благодаря полученной ранее информации ученые установили возможные социально-экономические факторы, которые влияют на развитие слабоумия. Такое нейродегенеративное заболевание начинает проявляться в пожилом возрасте.

Ученые обнаружили, что риск развития деменции у малоимущих на 50% выше, чем у более состоятельных людей. Результаты исследования демонстрируют, что социально-экономические факторы играют особую роль в проявлении заболеваний, считает автор эксперимента.

Медики пояснили, что наличие денег позволяет людям вести более активную социальную жизнь. В свою очередь это сохраняет их когнитивные функции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ