Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием

Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали результаты масштабного исследования, в котором приняли участие более шести тысяч человек. При проведении эксперимента фиксировали данные добровольцев, родившихся с 1902 по 1943 годы, сообщает MedicalXpress.

Благодаря полученной ранее информации ученые установили возможные социально-экономические факторы, которые влияют на развитие слабоумия. Такое нейродегенеративное заболевание начинает проявляться в пожилом возрасте.

Ученые обнаружили, что риск развития деменции у малоимущих на 50% выше, чем у более состоятельных людей. Результаты исследования демонстрируют, что социально-экономические факторы играют особую роль в проявлении заболеваний, считает автор эксперимента.