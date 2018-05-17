Папина копия: повзрослевшая 10-летняя дочь Ивана Урганта произвела фурор в Сети

15 мая Иван Ургант выложил в Instagram снимок своей дочки Нины — аккурат в день ее рождения.

«I❤️10», — подписал телеведущий фотографию девочки.

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on May 15, 2018 at 3:51am PDT

Таким же способом, к слову, Ургант поздравляет дочь с тех пор, как завел свой микроблог.

Его аккаунт уже насчитывает три подобных записи. Пользователи Сети отметили, как Нина похожа на своего знаменитого папу и осыпали ее комплиментами: «Красавица», «Папина копия!», «Ваши глаза, прекрасная девочка», «Одно лицо».