Папина копия: повзрослевшая 10-летняя дочь Ивана Урганта произвела фурор в Сети

40-летний Иван Ургант крайне редко публикует в микроблоге семейные фотографии. Однако вчера он сделал исключение и показал подписчикам снимок своей дочери Нины.
15 мая Иван Ургант выложил в Instagram снимок своей дочки Нины — аккурат в день ее рождения.
«I❤️10», — подписал телеведущий фотографию девочки.
Таким же способом, к слову, Ургант поздравляет дочь с тех пор, как завел свой микроблог.
Его аккаунт уже насчитывает три подобных записи. Пользователи Сети отметили, как Нина похожа на своего знаменитого папу и осыпали ее комплиментами: «Красавица», «Папина копия!», «Ваши глаза, прекрасная девочка», «Одно лицо».
Напомним, что Нина — первенец Урганта. Он также воспитывает двухлетнюю дочь Валерию и 17-летнюю дочь своей супруги Натальи Кикнадзе от первого брака Эрику. Кстати, Нина и Валерия были названы в честь бабушки телеведущего, актрисы Нины Ургант, и его матери, актрисы Валерии Киселевой.