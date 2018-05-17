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  • Папина копия: повзрослевшая 10-летняя дочь Ивана Урганта произвела фурор в Сети

Папина копия: повзрослевшая 10-летняя дочь Ивана Урганта произвела фурор в Сети ФОТО

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Иван Ургант

ФОТО: Scanpix

40-летний Иван Ургант крайне редко публикует в микроблоге семейные фотографии. Однако вчера он сделал исключение и показал подписчикам снимок своей дочери Нины.

15 мая Иван Ургант выложил в Instagram снимок своей дочки Нины — аккурат в день ее рождения.

«I❤️10», — подписал телеведущий фотографию девочки.

Таким же способом, к слову, Ургант поздравляет дочь с тех пор, как завел свой микроблог.

Его аккаунт уже насчитывает три подобных записи. Пользователи Сети отметили, как Нина похожа на своего знаменитого папу и осыпали ее комплиментами: «Красавица», «Папина копия!», «Ваши глаза, прекрасная девочка», «Одно лицо».

Напомним, что Нина — первенец Урганта. Он также воспитывает двухлетнюю дочь Валерию и 17-летнюю дочь своей супруги Натальи Кикнадзе от первого брака Эрику. Кстати, Нина и Валерия были названы в честь бабушки телеведущего, актрисы Нины Ургант, и его матери, актрисы Валерии Киселевой.

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