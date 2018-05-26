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Выигрывайте билеты на концерт! Сексуальная Настя Каменских с новым проектом выступит в Таллинне

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ФОТО: MJ Produstion

MJ Production продолжает баловать старых и новых друзей яркими концертами мировых звезд в Таллинне. На очереди - украинская суперзвезда Настя Каменских, которая с недавнего времени поет сольно. 

NK – сольный проект Насти Каменских, новая глава в творчестве певицы, новый образ и амплуа.

NK является ключевым элементом единой философии Насти Каменских, который стал синонимом успеха, таланта и мотивации для многочисленных поклонников. Сольный проект певицы всецело отображает ее взгляды и принципы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой.

Шоу Насти Каменских состоится 13 июля в таллиннском ночном клубе CatHouse. Приобретайте билеты в Piletilevi.

На разогреве:

* DJ Marek Talivere

* ALISHA

* Vaido Neigaus

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

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