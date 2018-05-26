Выигрывайте билеты на концерт! Сексуальная Настя Каменских с новым проектом выступит в Таллинне

NK является ключевым элементом единой философии Насти Каменских, который стал синонимом успеха, таланта и мотивации для многочисленных поклонников. Сольный проект певицы всецело отображает ее взгляды и принципы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой.