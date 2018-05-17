Поклонники спешат поздравить Светлану Лободу с рождением второго ребенка

Фанаты 35-летней Светланы Лободы уверены, что она уже родила второго малыша. На такие мысли почитателей творчества певицы натолкнула новая фотография в соцсетях.
Светлана Лобода не из тех селебрити, которые готовы рассказывать о личной жизни во всех подробностях. Артистка на протяжении долгого времени скрывала свое интересное положение не только от поклонников, но и от коллег. Светлана мастерски маскировала увеличившийся в объемах живот, появляясь на мероприятиях в нарядах свободного кроя.
Радостную новость певица подтвердила только в марте этого года. Тогда же журналисты выяснили, что рожать Лобода собирается в США, в престижном госпитале Cedars-Sinai Medical Center. 16 мая в Сети появилась информация о том, что Светлана уже родила второго малыша. К такому выводу поклонники певицы пришли, когда увидели ее новую публикацию в соцсети. На снимке в инстаграм-истории артистка позирует с семилетней дочерью Евангелиной.
Фанаты обратили внимание на то, что Лобода выглядит поразительно стройной для беременной женщины и стали поздравлять ее с появлением на свет ребенка. Однако поспешных выводов делать не стоит. Источники из окружения певицы, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что Светлана еще не родила. Артистка вновь станет мамой со дня на день, пишет Woman.