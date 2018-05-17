Поклонники спешат поздравить Светлану Лободу с рождением второго ребенка

Светлана Лобода не из тех селебрити, которые готовы рассказывать о личной жизни во всех подробностях. Артистка на протяжении долгого времени скрывала свое интересное положение не только от поклонников, но и от коллег. Светлана мастерски маскировала увеличившийся в объемах живот, появляясь на мероприятиях в нарядах свободного кроя.

Радостную новость певица подтвердила только в марте этого года. Тогда же журналисты выяснили, что рожать Лобода собирается в США, в престижном госпитале Cedars-Sinai Medical Center. 16 мая в Сети появилась информация о том, что Светлана уже родила второго малыша. К такому выводу поклонники певицы пришли, когда увидели ее новую публикацию в соцсети. На снимке в инстаграм-истории артистка позирует с семилетней дочерью Евангелиной.

ФОТО: Instagram