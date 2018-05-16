Вау! Самые смелые наряды седьмого дня Каннского фестиваля

Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior. Алессандра Амбросио выбрала платье с глубоким декольте от Roberto Cavalli, расшитое бисером.

Даутцен Крез блистала в элегантном брючном костюме от Tom Ford. Сара Сампайо предпочла наряд с перьями от Ralph & Russo.