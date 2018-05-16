Вау! Самые смелые наряды седьмого дня Каннского фестиваля
16 мая 2018 г., 18:57
Вчера на Каннском кинофестивале-2018 состоялась европейская премьера спин-оффа знаменитой космической саги "Звездные войны" — приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Вечером команда фильма вышла на красную дорожку, пишет Сегодня.
Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior. Алессандра Амбросио выбрала платье с глубоким декольте от Roberto Cavalli, расшитое бисером.
Даутцен Крез блистала в элегантном брючном костюме от Tom Ford. Сара Сампайо предпочла наряд с перьями от Ralph & Russo.
Винни Харлоу появилась на публике в платье с длинным шлейфом и вырезами от Jean-Louis Sabaji.