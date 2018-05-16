ср, 16.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
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  • Вау! Самые смелые наряды седьмого дня Каннского фестиваля

Вау! Самые смелые наряды седьмого дня Каннского фестиваля

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Вчера на Каннском кинофестивале-2018 состоялась европейская премьера спин-оффа знаменитой космической саги "Звездные войны" — приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Вечером команда фильма вышла на красную дорожку, пишет Сегодня.

Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior. Алессандра Амбросио выбрала платье с глубоким декольте от Roberto Cavalli, расшитое бисером.

Даутцен Крез блистала в элегантном брючном костюме от Tom Ford.  Сара Сампайо предпочла наряд с перьями от Ralph & Russo.

Винни Харлоу появилась на публике в платье с длинным шлейфом и вырезами от Jean-Louis Sabaji.

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