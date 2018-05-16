Популярное «Шоу под дождем» из Санкт Петербурга становится в Таллинне традицией!

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разнообразных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это пластика тела.

В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Каждый раз программа отличается новизной и разнообразием хореографических номеров, т. к. артисты не придерживаются жесткой структуры и из раза в раз меняют ее, дополняя новыми номерами.

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Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера индивидуальны. Для того, чтобы окунуться в бурю эмоций, вам достаточно хоть раз насладиться этим шоу, и вы почувствуете безграничную силу танца.

Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики великолепных обнаженных тел артистов. Все действие дополнено прекрасными музыкальными композициями. В финале танцевальные номера исполняются под потоками воды.

Постановки театра успели завоевать мировую популярность перед миллионами зрителей, признавались “Лучшими проектами России” три года подряд. Первый концерт в Минске в 2013 году прошел с аншлагом в 5000 человек, а в городах, в которых артисты побывали свыше 10 раз, билеты продолжают раскупаться за несколько недель до их выступлений.

Главная заслуга такого успеха — это сами артисты. На данный момент основной состав включает в себя 10 красивых и безумно талантливых мужчин, каждый из которых не только танцор, но и потрясающий актер, показывающий на сцене всю гамму эмоций представляемого номера от лирики до завораживающих интерактивов со зрителем. И все это приправлено нескончаемой энергетикой, заставляющей почувствовать эту невероятную мощь.