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  • 43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка: мы с Женей над этим работаем

43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка: мы с Женей над этим работаем

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

ФОТО: Mikhail Japaridze / Mikhail Japaridze/TASS

Продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Звезда рассказала о любимых сыновьях, муже – фигуристе Евгении Плющенко и возможном пополнении семейства.

Яна призналась, что очень много работает, однако занятость совсем не влияет на ее отношения с Евгением. "Мы оба так перегружены, что иногда приходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: "Ты жив?" – "Жив. А ты жива?" – поведала Рудковская.

У супругов отношения очень трогательные. Яна и Евгений вместе уже почти 11 лет, в прошлом году они даже обвенчались. "Я могу сказать, что за все эти годы мы ссорились всего два раза, и то инициатором был Женя. Я вообще неконфликтный человек. Со мной поругаться невозможно, ну или только если человек меня достанет. Женя в этом плане уникальный человек, он никогда не достает меня", – добавила Яна.

Продюсер отметила, что привыкла все держать под контролем. Несмотря на сумасшедшую занятость она находит время для домашних дел. "Единственное, чего я не делаю по дому, – не готовлю и не убираюсь. А все остальное на мне", - поведала блондинка.

"Мне дети иногда говорят: "Мы живем в музее: это не тронь, тут антиквариат, здесь аккуратнее, в футбол не поиграй, пульками не постреляй". На что я им говорю: "А в каком доме вы бы хотели жить?" Они отвечают: "В каком-нибудь хлеву, чтобы можно было все кидать, бить и разбрасывать", - поделилась звезда.

В ближайшее время Рудковская и Плющенко планируют завести третьего ребенка – девочку. "Мы с Женей сейчас над этим работаем", – с улыбкой произнесла Яна.

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