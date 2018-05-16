Фото: изуродованный пластикой 68-летний телеведущий Богданов показал в Каннах юную возлюбленную

Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннский фестиваль свою возлюбленную – 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию им составил брат-близнец телеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к "усовершенствованию" своей внешности.
Троица появилась на красной дорожке 15 мая – на премьере голливудского фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Братья с удовольствием позировали фотографам.
Вместе с ними в свет вышла юная красавица Жюли Жардон, сообщает сайт "Комсомольская правда". Вот уж кого не смущает внешность Игоря! Девушка выглядит рядом с 68-летним любовником вполне счастливой. К слову, в прошлом году Богданов тоже привозил юную пассию в Канны.
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В их отношениях кипят настоящие страсти. В ноябре 2017 года Жюли и Игорь вдрызг рассорились и расстались. А всего через несколько дней Богданов вломился в дом красавицы, умоляя ее о прощении. Жюли вызвала полицию, и мужчину арестовали.
Однако уже в январе этого года парочку снова видели вместе. Влюбленные тусуются в ночных клубах, ездят на дорогие курорты и публикуют в соцсетях совместные селфи.