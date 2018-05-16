ср, 16.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: изуродованный пластикой 68-летний телеведущий Богданов показал в Каннах юную возлюбленную

Фото: изуродованный пластикой 68-летний телеведущий Богданов показал в Каннах юную возлюбленную Красавица и чудовище...

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Loic Venance / AFP

Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннский фестиваль свою возлюбленную – 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию им составил брат-близнец телеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к "усовершенствованию" своей внешности. 

Троица появилась на красной дорожке 15 мая – на премьере голливудского фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Братья с удовольствием позировали фотографам.

Вместе с ними в свет вышла юная красавица Жюли Жардон, сообщает сайт "Комсомольская правда". Вот уж кого не смущает внешность Игоря! Девушка выглядит рядом с 68-летним любовником вполне счастливой. К слову, в прошлом году Богданов тоже привозил юную пассию в Канны.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

В их отношениях кипят настоящие страсти. В ноябре 2017 года Жюли и Игорь вдрызг рассорились и расстались. А всего через несколько дней Богданов вломился в дом красавицы, умоляя ее о прощении. Жюли вызвала полицию, и мужчину арестовали.

Однако уже в январе этого года парочку снова видели вместе. Влюбленные тусуются в ночных клубах, ездят на дорогие курорты и публикуют в соцсетях совместные селфи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ