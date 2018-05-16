Фото: изуродованный пластикой 68-летний телеведущий Богданов показал в Каннах юную возлюбленную

Троица появилась на красной дорожке 15 мая – на премьере голливудского фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Братья с удовольствием позировали фотографам.

Вместе с ними в свет вышла юная красавица Жюли Жардон, сообщает сайт "Комсомольская правда". Вот уж кого не смущает внешность Игоря! Девушка выглядит рядом с 68-летним любовником вполне счастливой. К слову, в прошлом году Богданов тоже привозил юную пассию в Канны.

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В их отношениях кипят настоящие страсти. В ноябре 2017 года Жюли и Игорь вдрызг рассорились и расстались. А всего через несколько дней Богданов вломился в дом красавицы, умоляя ее о прощении. Жюли вызвала полицию, и мужчину арестовали.