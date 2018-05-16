Призрак шесть лет пугал жителей этого дома, пока они не установили видеоловушки

Супруги Роберт и Паулина, а также их 33-летний сын Барри, прожили в их семейном доме, который находится в штате Кент, около десяти лет. Они решили не называть свою фамилию, чтобы охотники за привидениями не смогли узнать, где они живут. Дело в том, что в их доме происходят паранормальные вещи, которые не поддаются объяснению, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Семейная пара опасается, что спальня их сына является порталом в потусторонний мир. Странные вещи стали происходить в доме шесть лет назад, из-за чего друзья перестали заходить к ним в гости. Это побудило Роберта установить в доме камеры видеонаблюдения. То, что он увидел на записях, повергло его в шок.

На камеру попал целый ряд необъяснимых явлений, включая движущуюся кружку или вылетающие резиновые перчатки. Барри утверждает, что его преследует незваный гость чёрного цвета, который не дает ему спать.