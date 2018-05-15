Адель стала самой богатой молодой певицей Британии

Рейтинг «самых-самых» возглавила певица Адель, состояние которой оценивается в 190 миллионов долларов. Впрочем, до предыдущих поколений британских музыкантов Адель еще зарабатывать и зарабатывать. Певица даже не попала в топ 10 самых богатых исполнителей Великобритании в принципе, потому что на 10-м месте в нем расположился Стинг с 257 миллионами долларов, а на 1-м – легендарный Пол Маккартни с 1,1 миллиардом.