Названо самое дорогое платье Каннского кинофестиваля
15 мая 2018 г., 16:54
30-летний модный блогер Камила Коэльо покорила роскошным образом. Камила примерила самый дорогой наряд на Каннском фестивале, пишет Сегодня со ссылкой на harpersbazaar.com.
Платье с многослойной юбкой и открытой спиной из шелка, бархата и органзы создали дизайнеры британского модного Дома Ralph & Russo.
На создание платье, стоимостью один миллион долларов, ушло 500 часов ручной работы. Камила дополнила наряд черными туфлями и украшениями с бриллиантами Messika.