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  • Названо самое дорогое платье Каннского кинофестиваля

Названо самое дорогое платье Каннского кинофестиваля

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

30-летний модный блогер Камила Коэльо покорила роскошным образом. Камила примерила самый дорогой наряд на Каннском фестивале, пишет Сегодня со ссылкой на harpersbazaar.com.

Платье с многослойной юбкой и открытой спиной из шелка, бархата и органзы создали дизайнеры британского модного Дома Ralph & Russo.

На создание платье, стоимостью один миллион долларов, ушло 500 часов ручной работы. Камила дополнила наряд черными туфлями и украшениями с бриллиантами Messika.

ФОТО: Array / kilmax / MEGA

ФОТО: Stephane Mahe / Reuters

ФОТО: Stephane Mahe / Reuters

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