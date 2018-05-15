После пьяного скандала Юлия Началова сильно постарела

А после скандала, который Юлия устроила сотрудникам Госавтоинспекции, выяснилось, что исполнительница пристрастилась к алкоголю.

Все эти перипетии отразились на внешности Началовой – певица сильно сдала. На последнем снимке Instagram 37-летнюю артистку не узнать. Глубокие морщины, синяки вокруг глаз и усталое выражение лица добавили ей лишних 15 лет.

Юлия старается ухаживать за собой: она часто посещает косметологический кабинет и даже как-то отважилась на увеличение груди. К сожалению, все тщетно.

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on May 14, 2018 at 12:27pm PDT

Почитатели стараются не замечать изменений в облике любимицы. На ее странице можно найти только хвалебные комментарии. «Красавица! Вот кого надо было на «Евровидение» посылать!💃», «Хорошее фото, да и девушка красотка♡♥♡♥♡♥♥♥♥», «Помню Вас по утренней звезде! Время летит, а Вы все лучше и лучше❤️👍🏼», – пишут восторженные фанаты.

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on Apr 30, 2018 at 2:09pm PDT

В конце прошлого года Началову задержали за нарушение ПДД. Алкоголем от певицы не пахло, но вела она себя странно. Юлия отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога.