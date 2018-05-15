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Учёные впервые пересадили память живому существу

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ФОТО: Scanpix

Пересадку памяти от одной морской улитки к другой провели учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет Лайф.

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли осуществить пересадку памяти от одной морской улитки к другой. Для успешного эксперимента учёные подвергли улиток Aplysia воздействию слабого электрического тока. В ходе двух сессий с разной периодичностью, перерыв между которыми составил 24 часа, биологи несколько раз касались электродами ног улиток через каждые 20–25 минут.

После серии электрических импульсов последовала реакция; у животных выработался защитный рефлекс — сокращение мышц при каждом контакте с электричеством. После проведённых опытов учёные сделали инъекцию специфических рибонуклеиновых кислот в организмы улиток из контрольной группы, которые не подвергались никакому воздействию.

РНК, накопленная в нервной системе животных, подвергшихся ударам током, способствовала развитию в организме морских улиток из контрольной группы условного рефлекса с продолжительностью примерно в 40 секунд. Учёные считают, что за создание рефлекса в другом организме отвечают сенсорные нейроны, легко возбудимые при введении определённых типов РНК. Учёные считают, что такой способ терапии вполне может быть испытан на людях, — введение РНК может способствовать частичному возвращению памяти как у пациентов с механическими повреждениями мозга, так и у пациентов с болезнью Альцгеймера.

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