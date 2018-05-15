Учёные впервые пересадили память живому существу

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли осуществить пересадку памяти от одной морской улитки к другой. Для успешного эксперимента учёные подвергли улиток Aplysia воздействию слабого электрического тока. В ходе двух сессий с разной периодичностью, перерыв между которыми составил 24 часа, биологи несколько раз касались электродами ног улиток через каждые 20–25 минут.

После серии электрических импульсов последовала реакция; у животных выработался защитный рефлекс — сокращение мышц при каждом контакте с электричеством. После проведённых опытов учёные сделали инъекцию специфических рибонуклеиновых кислот в организмы улиток из контрольной группы, которые не подвергались никакому воздействию.