Ольгу Бузову сравнили с Волочковой из-за голого фото в обнимку с веткой
15 мая 2018 г., 14:50
Телеведущая Ольга Бузова продолжает эпатировать подписчиков, выкладывая на своей страничке в Инстаграм всё более откровенные фотографии, пишет Лайф.
На этот раз девушка поделилась снимком, на котором прикрывается лишь пальмовой ветвью.
Комментаторы отметили, что Ольга уже не знает, чем привлечь внимание аудитории, и сравнили её с другой любительницей откровенных фото — Анастасией Волочковой.
«Она скоро Панина догонит, Волочкова отдыхает!» - написал один из комментаторов.