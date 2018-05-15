Ольгу Бузову сравнили с Волочковой из-за голого фото в обнимку с веткой

На этот раз девушка поделилась снимком, на котором прикрывается лишь пальмовой ветвью.

Комментаторы отметили, что Ольга уже не знает, чем привлечь внимание аудитории, и сравнили её с другой любительницей откровенных фото — Анастасией Волочковой.