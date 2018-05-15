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  • Ольгу Бузову сравнили с Волочковой из-за голого фото в обнимку с веткой

Ольгу Бузову сравнили с Волочковой из-за голого фото в обнимку с веткой

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Ольга Бузова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Телеведущая Ольга Бузова продолжает эпатировать подписчиков, выкладывая на своей страничке в Инстаграм всё более откровенные фотографии, пишет Лайф.

На этот раз девушка поделилась снимком, на котором прикрывается лишь пальмовой ветвью.

Комментаторы отметили, что Ольга уже не знает, чем привлечь внимание аудитории, и сравнили её с другой любительницей откровенных фото — Анастасией Волочковой.

«Она скоро Панина догонит, Волочкова отдыхает!» - написал один из комментаторов.

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