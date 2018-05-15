Разоблачен один из главных мифов о сексе

Вы тоже думаете, что секс сжигает калории и помогает худеть не хуже спорта? Поверьте, это не так.
Канадские исследователи опровергли весьма популярное мнение о пользе секса для снижения веса. Принято считать, что интимная близость способствует сжиганию калорий, причем так, словно человек занимается пробежкой. Ученые отметили, что подобное представление о сексе не соответствует действительности, пишет VistaNews.
Если даже сексуальная активность и помогает организму быстрее утилизировать калории, сравнения со спортом она все равно не выдерживает.
«Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю», - мотивировали свое решение специалисты.
Что касается жиросжигающей способности секса, то ученые подсчитали: количество сгорающих во время интимного процесса калорий не слишком значительно, у женщин это примерно 69 калорий, у мужчин - до 100 калорий.
В одном гамбургере калорий содержится значительно больше.