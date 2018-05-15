Галерея: Регина Тодоренко подкрепила слухи о своей беременности на Каннском кинофестивале

В последнее время 27-летняя российская телеведущая несколько прибавила в весе, поэтому в Сети стали все чаще говорить о том, что Регина беременна.
На днях Тодоренко вышла на красную ковровую дорожку в Каннах. Для этого мероприятия она выбрала платье с пышной юбкой, скрывающее фигуру.
«Платье-Cupcake», «платье-торт», «Она толстая? Нет, беременная!», «Что за тюль». Спасибо за поддержку, особенно тем, кто понял мою задумку и посмеялся вместе со мной. — написала Регина в своем Instagram. — Хорошо, что у вас есть чувство юмора... Полгода подготовки, часы создания макияжа и прически, волнение, мокрые ладошки , запутанные в подол платья ножки — все это ради одной минуты на торжественной ковровой дорожке, где на миг каждый может почувствовать себя звездой мирового уровня! Даже Золушка из поселка Котовского!»
Напомним, некоторое время назад поклонники Регины Тодоренко предполагали, что у нее роман с певцом Владом Топаловым, поскольку пара вместе путешествовала. До этого Топалов и Регина играли вместе в одном спектакле.
Также известно, что во время работы в проекте «Орел и Решка» Регина рассталась со своим парнем, с которым встречалась длительное время. Телеведущая очень тяжело переживала разрыв.