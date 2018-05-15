Галерея: Регина Тодоренко подкрепила слухи о своей беременности на Каннском кинофестивале

«Платье-Cupcake», «платье-торт», «Она толстая? Нет, беременная!», «Что за тюль». Спасибо за поддержку, особенно тем, кто понял мою задумку и посмеялся вместе со мной. — написала Регина в своем Instagram. — Хорошо, что у вас есть чувство юмора... Полгода подготовки, часы создания макияжа и прически, волнение, мокрые ладошки , запутанные в подол платья ножки — все это ради одной минуты на торжественной ковровой дорожке, где на миг каждый может почувствовать себя звездой мирового уровня! Даже Золушка из поселка Котовского!»