«Тебя Бузова укусила?»: Полина Гагарина взбесила чересчур откровенными снимками

После утомительного гастрольного тура Полина вместе с близкими отправилась на роскошный мальдивский курорт. Певица наслаждается живописными тропическими садами, восхитительными цветами и птицами, а также блаженствует, плавая в бирюзовом океане.

Полина не устает делится фотографиями в Instagram, чем радует фанатов. Однако последние кадры подписчики не оценили. На одном из снимков Полина восседает на гамаке. Примечательно, что Гагарина запечатлена топлес, но так как исполнительница обращена лицом к океану, пользователи могут видеть только спину артистки.

Поклонникам не понравился, казалось бы, невинный пост. Некоторые назвали его похабным и недостойным матери двоих детей. «Я думал единственная порядочная, ошибся! Отписка! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Красивое тело,знаю не мое дело, но это перебор», «Тебя Бузова укусила?», «Да мужика ей надо вот и в этом весь смысл», «Какое безобразие. Неожидала такого», – отметили поборники морали.

Другие испугались за состояние здоровья исполнительницы: по их мнению, Гагарина исхудала и стала похожа на мальчика-подростка. «То ли мальчик, то ли девочка. Непонятно теперь», «Тебя может ветер унести», «Ничего личного, но иногда смотрю на ее фото и проскальзывает в голове мысль »как мальчик подросток« а на это фото так вообще , женственность пропала , субтильное тело, я далека от идеала и нет у меня силы воли, но для меня это уже некрасиво», «Худая такая», «На фото парень?» – написали пользователи соцсети.