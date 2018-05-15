вт, 15.05.2018
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  • Смелее некуда! Кендалл Дженнер появилась в Каннах в платье-сетке без белья

Смелее некуда! Кендалл Дженнер появилась в Каннах в платье-сетке без белья

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​Если бы в Каннах проходил конкурс на самое откровенное коктейльное платье, то первое место, без всяких сомнений, получил бы этот совершенно прозрачный наряд одной из самых востребованных манекенщиц мира Кендалл Дженнер.

22-летняя супермодель появилась на вечеринке ювелирного бренда Chopard под названием Secret Night, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля, в умопомрачительном мини-платье, сквозь тонкую ткань которого совершенно отчетливо была видна ее голая грудь.

В таком провокационном виде дерзкая красавица без смущения позировала фотографам, бросая на публику кокетливые взгляды.

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