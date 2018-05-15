«Скорая отказывалась его госпитализировать»: подробности внезапной смерти 32-летний российский актера

Когда же Киндрата привезли в клинику, оказалось, что у него двусторонняя пневмония. К тому моменту актеру было очень трудно самостоятельно дышать и передвигаться. 8 мая супруга актера сообщила, что Юрия ввели в искусственную кому, чтобы организму было легче бороться с болезнью.