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  • «Скорая отказывалась его госпитализировать»: подробности внезапной смерти 32-летний российский актера

«Скорая отказывалась его госпитализировать»: подробности внезапной смерти 32-летний российский актера

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ФОТО: социальные сети

Российский актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет в реанимации одной из московских больниц.

9 мая ушел из жизни российский актер Юрий Киндрат. Как сообщила его агент, медики отказывались забирать артиста в больницу.

По словам генерального директора актерского агентства «Звездный дождь» Анны Холмовской, медики скорой помощи отказывались госпитализировать Юрия, когда ему стало резко плохо.

«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, а скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1–2 мая», — рассказала Холмовская журналистам РБК.

Когда же Киндрата привезли в клинику, оказалось, что у него двусторонняя пневмония. К тому моменту актеру было очень трудно самостоятельно дышать и передвигаться. 8 мая супруга актера сообщила, что Юрия ввели в искусственную кому, чтобы организму было легче бороться с болезнью.

Юрий Киндрат снимался в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница «Россия» и «Настя».

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