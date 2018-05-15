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Мелания Трамп перенесла операцию из-за опухоли

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Мелания Трамп

ФОТО: SAUL LOEB/AFP

Первая леди США госпитализирована из-за доброкачественного заболевания почек. Супруга американского президента 14 мая успешно прошла процедуру эмболизации для приостановления роста новообразования.

Президент США Дональд Трамп прибыл на вертолете навестить жену после перенесенной ею операции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Позже он рассказал в своем Twitter, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. «Посетил Медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы увидеть прекрасную первую леди Меланию. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!» – приводит слова главы государства «Газета.ru».

В больнице Трамп провел чуть больше часа. Покидал ее политик уже в своем лимузине, так как в Вашингтоне началась сильная гроза.

Отметим, что при эмболизации в сосуд внедряется специальное тело, останавливающее поступление крови. Эта процедура применяется для подавления неоперабельных опухолей и для прекращения внутренних кровотечений.

В Национальном военно-медицинском центре Меланья Трамп пробудет еще неделю, чтобы восстановиться после операции. Первая леди с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. Напомним, что 8 мая она объявила о старте кампании по поддержке детей.

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