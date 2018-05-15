Мелания Трамп перенесла операцию из-за опухоли

Президент США Дональд Трамп прибыл на вертолете навестить жену после перенесенной ею операции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Позже он рассказал в своем Twitter, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. «Посетил Медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы увидеть прекрасную первую леди Меланию. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!» – приводит слова главы государства «Газета.ru».

В больнице Трамп провел чуть больше часа. Покидал ее политик уже в своем лимузине, так как в Вашингтоне началась сильная гроза.

Отметим, что при эмболизации в сосуд внедряется специальное тело, останавливающее поступление крови. Эта процедура применяется для подавления неоперабельных опухолей и для прекращения внутренних кровотечений.