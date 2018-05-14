Ставшая рок-звездой Алла Пугачева помолодела на несколько лет

Алла Пугачева снялась в видеоклипе. Примадонне предложили стать рок-дивой. Артистка надела молодежную футболку и кожаную куртку, а волосы ей уложили в стиле 80-х. Судя по указаниям Алишера, певица принимает участие в сцене, которую снимают около железнодорожных путей.

A post shared by Алла Пугачева (@allapugacheva_prima) on May 13, 2018 at 6:25am PDT

«Встаете за колонной каждый и просто ходите туда-сюда», - дает он общие рекомендации в ролике, который появился в Сети.

Также в съемках видео приняла участие актриса лайф-жанра Лилия Абрамова. В личном микроблоге она разместила снимок вместе с Аллой Борисовной.

A post shared by 💥АБРАМОВА ЛИЛИЯ💥 (@tatarkafm) on May 13, 2018 at 7:20am PDT

«Годы не властны над ней! Героиня нашего времени! Человек, который достигнув самых наивысочайших высот, осталась абсолютно земной, внимательной и доброй. Здоровья и долгих лет жизни. Алла Борисовна изменила нам весь сценарий. Короче, ждите клип Алишера», - написала Лилия.

A post shared by ALISHER (@alishermusic) on May 14, 2018 at 4:24am PDT

Поклонники Примадонны, увидевшие ролики с ее участием, выражают восхищение в комментариях в социальных сетях. «Красивая, харизматичная , единственная такая!», «Мне нравится , Алла не падает духом», «Очень красивые глаза у Аллы Борисовны», «Она очень умная, мудрая женщина. Это такая харизма, такая энергетика!», «Как Алла Борисовна, вы офигенно выглядите! Так держать!» - писали преданные фанаты.

A post shared by Алла Пугачева (@allapugacheva_prima) on May 13, 2018 at 6:26am PDT