Ставшая рок-звездой Алла Пугачева помолодела на несколько лет

Примадонна приняла участие в съемках клипа. Для появления в кадре Алла Борисовна примерила косуху. Во время работы над видео Алишер превратил певицу в роскошную диву, пишет Стархит.
Алла Пугачева снялась в видеоклипе. Примадонне предложили стать рок-дивой. Артистка надела молодежную футболку и кожаную куртку, а волосы ей уложили в стиле 80-х. Судя по указаниям Алишера, певица принимает участие в сцене, которую снимают около железнодорожных путей.
«Встаете за колонной каждый и просто ходите туда-сюда», - дает он общие рекомендации в ролике, который появился в Сети.
Также в съемках видео приняла участие актриса лайф-жанра Лилия Абрамова. В личном микроблоге она разместила снимок вместе с Аллой Борисовной.
«Годы не властны над ней! Героиня нашего времени! Человек, который достигнув самых наивысочайших высот, осталась абсолютно земной, внимательной и доброй. Здоровья и долгих лет жизни. Алла Борисовна изменила нам весь сценарий. Короче, ждите клип Алишера», - написала Лилия.
Поклонники Примадонны, увидевшие ролики с ее участием, выражают восхищение в комментариях в социальных сетях. «Красивая, харизматичная , единственная такая!», «Мне нравится , Алла не падает духом», «Очень красивые глаза у Аллы Борисовны», «Она очень умная, мудрая женщина. Это такая харизма, такая энергетика!», «Как Алла Борисовна, вы офигенно выглядите! Так держать!» - писали преданные фанаты.
К слову, недавно образ Примадонны использовался еще в одном клипе. В видео на песню «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, которое представили в эфире программы «Вечерний Ургант», показывают женщину, похожую на Аллу Борисовну со спины. Однако сама Пугачева так и не снялась в нашумевшей новинке бывшего мужа.