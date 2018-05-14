11 признаков того, что ваша девушка вам изменяет

Нам постоянно твердят, что только ревнивые люди бывают слишком придирчивыми к своему партнеру. Также все считают, что обычно изменяют только мужчины, пишет Лифтер со ссылкой на Providr.
Но женщины так же склонны к изменам, как и мужчины. И существуют четкие признаки того, что ваша девушка вам не верна.
Чувство, что ваша половинка вас обманывает, нелегко объяснить, особенно если она, похоже, не сделала ничего плохого! Однако, что делать, если это странное чувство не исчезает?
К сожалению, этого ощущения недостаточно, чтобы делать выводы. Чтобы отбросить сомнения (или же затеять выяснение отношений) ищите доказательства.
1. Вы больше не команда.
Независимая женщина – это конечно, хорошо. На протяжении многих лет женщины боролись за равные права, и они будут делать все, что в их силах, чтобы сохранить это завоевание.
Но когда у вас близкие и крепкие отношения, вы должны научиться работать в команде.
Если вы и ваша девушка были когда-то командой, но теперь вы замечаете, что она возвращается к своим старым привычкам, это может быть признаком того, что она планирует заменить вас или просто уйти.
Это один из самых распространенных признаков того, что ваша девушка обманывает вас.
2. Она указывает на каждый недостаток.
Все мы совершаем ошибки. Никто не идеален и ваша девушка это знает.
Но если вы заметите, что она вдруг начала указывать на каждый ваш недостаток, это может означать, что она ищет оправдания, чтобы вас бросить.
Она также может пытаться убедить вас, что причина, по которой все разрушилось, - это все ваши недостатки.
3. Постоянно узнает, где вы.
Вы можете подумать, что это довольно мило, что ваша девушка хочет знать, каковы ваши планы и действия в течение дня. Но существует шанс, что она делает это, чтобы убедиться, что вы не натолкнетесь на кого-то ДРУГОГО.
Когда кто-то изменяет, очевидная цель - никогда не попасться, и единственный способ сделать это - знать, где ваш партнер. Всегда.
4. Она стала пренебрегать вами.
Если ваша девушка обычно является хорошим слушателем и очень дружелюбным человеком, но сейчас все кардинально наоборот, - тогда это тревожный звоночек.
Если она перестанет слушать то, о чем вы говорите, или отмахивается от вопросов - самое время насторожиться.
5. Поздно возвращается домой.
Поддерживать свою любимую очень важно, особенно если ваша девушка пытается получить повышение на работе. Тем не менее, если она ни с того, ни с сего начала поздно возвращаться домой (при чем постоянно) – время узнать, что происходит.
Если она не изменяет, то поговорите с ней. Дайте ей понять, что иногда в жизни есть более важные вещи, чем работа.
6. Она закрывается.
Иногда люди думают, что измена - это только физический поступок. Но эмоциональная измена может быть столь же трагичной, если не больше.
Если ваша девушка перестала открываться вам, несмотря на ваше постоянное желание поговорить по душам, то, возможно, она нашла кому открыться на стороне.
7. У нее много новых друзей.
Нет ничего плохого в том, что у вас большой круг общения. Новые друзья – это всегда хорошо. Но если вы заметите, что она заводит новых друзей, часто с ними встречается, но вас не приглашает – время задуматься.
Это может быть признаком того, что она пытается проводить время подальше от вас. Возможно по какой-то причине вы ей неприятны, или она нашла другого?
8. Проблемы в спальне.
Здоровая сексуальная жизнь является важной частью романтических отношений.
Это не означает, что вы должны постоянно проявлять свою любовь и привязанность через секс. Но, если сексуальная жизнь почти или совсем отсутствует – она вам изменяет.
У каждых отношений бывают свои взлеты и падения, и иногда сексуальная жизнь теряет былую мощь. Если интерес вашей девушки к вам продолжает уменьшаться – пришло время серьезно поговорить.
9. Она уделяет больше внимания телефону, чем вам.
С изобретением смартфонов люди сокращают живое общение друг с другом - это прискорбный факт. На замену обычным встречам пришли социальные сети.
В отношениях это хороший способ оставаться на связи, когда вы не рядом. Но когда вы вместе, необходимости в телефонах быть не должно.
Если ваша девушка уделяет своему телефону больше внимания, чем вам, то возможно у нее завелся кто-то на стороне. Другая причина: она может быть одержима виртуальной жизнью, что также является проблемой.
10. Она всегда при «полном параде».
Никто не запрещает вам совершенствоваться и стараться быть лучше. Со временем вы понимаете, что старый халат или грязные волосы не являются катастрофой, и это нормально.
Однако, если вашей девушке не свойственно уделять своей внешности слишком много внимания, а вы заметили, что она купила новую одежду, сделала новую стрижку и даже тратит часы на макияж – задумайтесь.
Да, конечно, она может попытаться выкрутиться и сказать, что просто хочет выглядеть хорошо для вас. Но вы то знаете, что она выглядела хорошо даже до того, как начались все эти преображения.
11. Она многое от вас скрывает.
Всем нужно личное пространство, когда дело доходит до определенных вещей. Если у вас стоит пароль на телефоне, это не значит, что вы что-то скрываете. Это означает, что вы просто не хотите, чтобы кто-то вторгался в вашу личную жизнь.
Однако если отношения достаточно крепкие и открытые, то обычно пары доверяют друг другу такую деталь, как пароль от телефона. ДАЖЕ ПРИ ЭТОМ никто не пытается друг друга контролировать и постоянно следить за переписками в соцсетях.
Если же ваша девушка готова оборонять телефон чуть ли не ценой своей жизни (не буквально, конечно), то это повод занервничать.
Это особенно актуально, если вы обнаружите, что она меняет свои пароли или действительно нервничает, как только вы войдете в комнату.
Это один из самых сильных признаков того, что ваша девушка изменяет вам.
Напоминаем, что описанное поведение должно восприниматься только как знаки, а не фактические доказательства.
Последнее, что вам нужно делать, это закатить большую сцену о том, о чем ваша любимая возможно даже никогда не задумывалась, так как это может плохо повлиять на ваши отношения.
И это еще один повод уделять своей половинке больше внимания, ведь чаще всего корень зла - безразличие, а не злой умысел.