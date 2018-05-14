11 признаков того, что ваша девушка вам изменяет

1. Вы больше не команда.

Независимая женщина – это конечно, хорошо. На протяжении многих лет женщины боролись за равные права, и они будут делать все, что в их силах, чтобы сохранить это завоевание.

Но когда у вас близкие и крепкие отношения, вы должны научиться работать в команде.

Если вы и ваша девушка были когда-то командой, но теперь вы замечаете, что она возвращается к своим старым привычкам, это может быть признаком того, что она планирует заменить вас или просто уйти.

Это один из самых распространенных признаков того, что ваша девушка обманывает вас.

2. Она указывает на каждый недостаток.

Все мы совершаем ошибки. Никто не идеален и ваша девушка это знает.

Но если вы заметите, что она вдруг начала указывать на каждый ваш недостаток, это может означать, что она ищет оправдания, чтобы вас бросить.

Она также может пытаться убедить вас, что причина, по которой все разрушилось, - это все ваши недостатки.

3. Постоянно узнает, где вы.

Вы можете подумать, что это довольно мило, что ваша девушка хочет знать, каковы ваши планы и действия в течение дня. Но существует шанс, что она делает это, чтобы убедиться, что вы не натолкнетесь на кого-то ДРУГОГО.

Когда кто-то изменяет, очевидная цель - никогда не попасться, и единственный способ сделать это - знать, где ваш партнер. Всегда.

4. Она стала пренебрегать вами.

Если ваша девушка обычно является хорошим слушателем и очень дружелюбным человеком, но сейчас все кардинально наоборот, - тогда это тревожный звоночек.

Если она перестанет слушать то, о чем вы говорите, или отмахивается от вопросов - самое время насторожиться.

5. Поздно возвращается домой.

Поддерживать свою любимую очень важно, особенно если ваша девушка пытается получить повышение на работе. Тем не менее, если она ни с того, ни с сего начала поздно возвращаться домой (при чем постоянно) – время узнать, что происходит.

Если она не изменяет, то поговорите с ней. Дайте ей понять, что иногда в жизни есть более важные вещи, чем работа.

6. Она закрывается.

Иногда люди думают, что измена - это только физический поступок. Но эмоциональная измена может быть столь же трагичной, если не больше.

Если ваша девушка перестала открываться вам, несмотря на ваше постоянное желание поговорить по душам, то, возможно, она нашла кому открыться на стороне.

7. У нее много новых друзей.

Нет ничего плохого в том, что у вас большой круг общения. Новые друзья – это всегда хорошо. Но если вы заметите, что она заводит новых друзей, часто с ними встречается, но вас не приглашает – время задуматься.