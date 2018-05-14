Анна Седокова: я отказываюсь постоянно быть сверху

«Мужчины стали нерешительными. Знаете, такая мужественная пассивность. И я сейчас не о застенчивых милашах, а о больших, сильных, влиятельных. Они больше не делают первые шаги, они ждут, что мы сделаем эти шаги сами», — заявила Анна.

Певица уверена, что свою роль в этом сыграло в том числе и шоу «Холостяк».

«Я знаю, кто, возможно, во всем виноват. Егор Крид и проект «Холостяк»! Я-то давно невзлюбила это шоу по личным причинам, невольно став участницей одного из сезонов. Но даже не будь в моей жизни такого опыта, в случае, когда в прайм-тайм на ТНТ показывают десятки женщин, отчаянно сражающихся за сердце одного классного парня и при этом живущих в одном доме под прицелами телекамер, феминистка во мне кричит «остановитесь!»» — пишет певица.

«Итак, для тех, кто не в курсе, пересказываю: в предыдущей серии красавчик Егор с грустным видом наклоняется к Даше и сексуально шепчет ей на ухо: «Действуй! Будь активнее! Завоёвывай меня!» Юная Галя 1995 года рождения, в совершенстве владеющая английским и испанским и преподаванием зарабатывающая себе на жизнь, робко смотрит на Егора, а он ей заявляет: «Тебе нужно быть порешительней…» Нет, Галя, не нужно! Бежать нужно, срочно», — пишет Седокова в своей колонке.

При этом она отмечает, что в жизни Егор Крид совершенно не такой, как в шоу.