пн, 14.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Анна Седокова: я отказываюсь постоянно быть сверху

Анна Седокова: я отказываюсь постоянно быть сверху

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анна Седокова

ФОТО: Scanpix

Анна Седокова раскритиковала современных мужчин, заявив что они слишком робкие. Об этом она написала в своей колонке в журнале SNC, пишет Лайф.

«Мужчины стали нерешительными. Знаете, такая мужественная пассивность. И я сейчас не о застенчивых милашах, а о больших, сильных, влиятельных. Они больше не делают первые шаги, они ждут, что мы сделаем эти шаги сами», — заявила Анна.

Певица уверена, что свою роль в этом сыграло в том числе и шоу «Холостяк».

«Я знаю, кто, возможно, во всем виноват. Егор Крид и проект «Холостяк»! Я-то давно невзлюбила это шоу по личным причинам, невольно став участницей одного из сезонов. Но даже не будь в моей жизни такого опыта, в случае, когда в прайм-тайм на ТНТ показывают десятки женщин, отчаянно сражающихся за сердце одного классного парня и при этом живущих в одном доме под прицелами телекамер, феминистка во мне кричит «остановитесь!»» — пишет певица.

«Итак, для тех, кто не в курсе, пересказываю: в предыдущей серии красавчик Егор с грустным видом наклоняется к Даше и сексуально шепчет ей на ухо: «Действуй! Будь активнее! Завоёвывай меня!» Юная Галя 1995 года рождения, в совершенстве владеющая английским и испанским и преподаванием зарабатывающая себе на жизнь, робко смотрит на Егора, а он ей заявляет: «Тебе нужно быть порешительней…» Нет, Галя, не нужно! Бежать нужно, срочно», — пишет Седокова в своей колонке.

При этом она отмечает, что в жизни Егор Крид совершенно не такой, как в шоу.

— Я лично знакома с Егором, он отличный парень и за пределами шоу именно он ради девушек совершает поступки. И я хочу, чтобы всё стало как прежде. Я отказываюсь бороться за мужчину, отказываюсь постоянно быть сверху, потому что я — женщина. Я не охотница. Я хочу любить и растворяться, быть нежной и страстной, я хочу смотреть на своего мужчину снизу вверх. Я хочу, чтобы он, применив всю свою силу, кинул меня на кровать и придавил своим весом, и чтобы мы меняли позиции: то я сверху, то он. Я скучаю по поступкам, — пишет Седокова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ