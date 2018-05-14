Ксения Бородина переборщила с фотошопом

Ведущая в позе "руки в боки" улыбается перед камерой. Из-за скромного платья самой открытой частью оказались руки. Именно на них обратили внимание фанаты Бородиной.

Ксения хотела подчеркнуть рельеф рук с помощью фотошопа, но сделать это незаметно у неё не вышло.

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on May 8, 2018 at 7:20am PDT

Фолловеры Бородиной заметили несоответствие пропорций. По их мнению, руки оказались слишком неестественными: одна оказалась больше другой, да и сам рельеф оказался нарушен.

"Ой, а что с руками? Они разной толщины", "Слишком неестественна", "За столько лет можно было бы научиться пользоваться фотошопом", — указали подписчики звезды.