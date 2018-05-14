Ксения Бородина переборщила с фотошопом

Популярная телеведущая Ксения Бородина находится в прекрасной форме, но поклонники критикуют её за увлечением фотошопом. По их мнению, публикуя снимки в "Инстаграме", она использует фоторедакторы слишком часто и не всегда умело. Поводом для критики стал снимок Ксении в розовом платье, пишет Лайф.
Ведущая в позе "руки в боки" улыбается перед камерой. Из-за скромного платья самой открытой частью оказались руки. Именно на них обратили внимание фанаты Бородиной.
Ксения хотела подчеркнуть рельеф рук с помощью фотошопа, но сделать это незаметно у неё не вышло.
Фолловеры Бородиной заметили несоответствие пропорций. По их мнению, руки оказались слишком неестественными: одна оказалась больше другой, да и сам рельеф оказался нарушен.
"Ой, а что с руками? Они разной толщины", "Слишком неестественна", "За столько лет можно было бы научиться пользоваться фотошопом", — указали подписчики звезды.
К слову, телеведущую часто обвиняют в неумении пользоваться фоторедактором, но сама она никогда не молчит. Хейтерам она пояснила, что сделала снимок с экрана телевизора и ни к какому фотошопу не прибегала.