Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука

Новость о том, что Лера Кудрявцева готовится во второй раз стать матерью, взволновала поклонников. Но оказалось, что телеведущая родит вместе со своей невесткой – телеведущая ждут появления внука на свет.

О личной жизни 28-летнего сына Кудрявцевой Жана до этого времени мало что было известно. Но как выяснил 7days, его возлюбленная находится на Анастасия на последних месяцах беременности. Молодые люди уже знают пол будущего ребенка – это будет мальчик. "Они официально не расписаны, но живут вместе. Жан планирует после рождения ребенка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец, места для торжества", – рассказала одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает сын Кудрявцевой.

Что же касается самой Леры, то, несмотря на возраст, Лера хорошо переносит беременность.

Напомним, что первым о скором пополнении в семействе сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – откровенно заявил всезнающий телеведущий. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. "В последние "вольные" дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи".