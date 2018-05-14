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  • «Сиськи — это потрясающе». Эмили Ратаковски призналась, что любит свою грудь

«Сиськи — это потрясающе». Эмили Ратаковски призналась, что любит свою грудь

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ФОТО: Instagram/Instagram

В интервью журналу Marie Claire модель Эмили Ратаковски заявила, что больше всего любит свою грудь. Она считает, что именно её грудь является главным источником зависти у женщин, пишет Лайф.

«Сиськи смешные. Они иногда болят, но я становлюсь сильной благодаря им. Они — ключ к моей сексуальности», — заявила Ратаковски.

 

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В Инстаграме модели сложно найти фото, на которых она одета, за что постоянно подвергается критике. Но сама Эми привыкла к негативу и не собирается прекращать щеголять идеальной фигурой перед камерами. Она в восторге от своей груди и не стесняется признаваться ей в нежных чувствах.

 

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«Я люблю свою грудь. Мне нравится грудь других людей. Сиськи — это потрясающе», — откровенно заявила модель.

Ратаковски недавно вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым встречалась всего несколько месяцев.

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