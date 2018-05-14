«Сиськи — это потрясающе». Эмили Ратаковски призналась, что любит свою грудь

В интервью журналу Marie Claire модель Эмили Ратаковски заявила, что больше всего любит свою грудь. Она считает, что именно её грудь является главным источником зависти у женщин, пишет Лайф.
«Сиськи смешные. Они иногда болят, но я становлюсь сильной благодаря им. Они — ключ к моей сексуальности», — заявила Ратаковски.
В Инстаграме модели сложно найти фото, на которых она одета, за что постоянно подвергается критике. Но сама Эми привыкла к негативу и не собирается прекращать щеголять идеальной фигурой перед камерами. Она в восторге от своей груди и не стесняется признаваться ей в нежных чувствах.
«Я люблю свою грудь. Мне нравится грудь других людей. Сиськи — это потрясающе», — откровенно заявила модель.
Ратаковски недавно вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым встречалась всего несколько месяцев.