«Сиськи — это потрясающе». Эмили Ратаковски призналась, что любит свою грудь

«Сиськи смешные. Они иногда болят, но я становлюсь сильной благодаря им. Они — ключ к моей сексуальности», — заявила Ратаковски.

В Инстаграме модели сложно найти фото, на которых она одета, за что постоянно подвергается критике. Но сама Эми привыкла к негативу и не собирается прекращать щеголять идеальной фигурой перед камерами. Она в восторге от своей груди и не стесняется признаваться ей в нежных чувствах.