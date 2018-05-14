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  • Показала грудь всему миру: модель Кендалл Дженнер произвела фурор на красной дорожке в Каннах

Показала грудь всему миру: модель Кендалл Дженнер произвела фурор на красной дорожке в Каннах

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Похоже, Кендалл Дженнер твердо решила доказать, что она не зря стала самой высокооплачиваемой моделью планеты. И что она стоит каждого доллара из заработанных ею в прошлом году 22 миллионов. 

Манекенщица продемонстрировала всему миру: ее фигура безупречна, и потому ей платят такие баснословные гонорары.

Вчера Кендалл пришла на вечеринку ювелирного дома Chopard в платье-сетке на голое тело, показав свои прелести во всей красе. А сегодня Дженнер появилась на премьере картины «Девушки солнца» («Girls of the Sun») в прозрачном вечернем наряде, под которое она не надела нижнего белья.

Наряд Кендалл можно было бы сравнить с платьем Наташи Ростовой на ее первом балу – белое, нежное, воздушное. Если бы не одно «но»: сквозь тонкую ткань отлично проглядывала обнаженная грудь Кендалл. Манекенщица без стеснения позировала фотографам – похоже, собственная нагота ее только заводит и придает ей уверенности в себе.

Смотри фото!

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