Показала грудь всему миру: модель Кендалл Дженнер произвела фурор на красной дорожке в Каннах

Манекенщица продемонстрировала всему миру: ее фигура безупречна, и потому ей платят такие баснословные гонорары.

Вчера Кендалл пришла на вечеринку ювелирного дома Chopard в платье-сетке на голое тело, показав свои прелести во всей красе. А сегодня Дженнер появилась на премьере картины «Девушки солнца» («Girls of the Sun») в прозрачном вечернем наряде, под которое она не надела нижнего белья.

Наряд Кендалл можно было бы сравнить с платьем Наташи Ростовой на ее первом балу – белое, нежное, воздушное. Если бы не одно «но»: сквозь тонкую ткань отлично проглядывала обнаженная грудь Кендалл. Манекенщица без стеснения позировала фотографам – похоже, собственная нагота ее только заводит и придает ей уверенности в себе.