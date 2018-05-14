Первый канал объявил о своем переименовании

С середины июня и на целый месяц Первый канал превратится в Первый футбольный, предложив российскому болельщику самый масштабный инновационный показ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Будет изменен визуальный ряд и логотип, появится новое графическое оформление и оригинальные футбольные заставки.

Всего Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей турнира и Церемонию Открытия мирового первенства. Футбольный онлайн-спецпроект Первого также предложит расширенный функционал второго экрана, который будет доступен каждому болельщику на любом устройстве, и разнообразный видеоконтент, в том числе моментальную публикацию всех голов, опасных моментов и самых ярких фрагментов всех матчей. Впервые у российского болельщика появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей мирового первенства и менять их по своему усмотрению.