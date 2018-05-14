«Падший человек»: Кержакова рассталась с мужем-футболистом

Необычный диалог произошел на странице Миланы в социальной сети Instagram. Девушка рассказала об отношениях с мужем в беседе с подписчиком.

"Надо понять для себя что нужно: жить всю жизнь в положении нелюбимой, нежеланной для сложного красивого мужчины, либо найти в себе силы оборвать все и идти дальше. Научиться снова радоваться жизни и найти свое настоящее счастье. Вы такая трогательная и грустная молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – написал ей пользователь. Ответ Миланы обескуражил: она заявила, что уже давно рассталась с Александром.

"Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы", – добавила Милана. Обстоятельства разрыва отношений жена знаменитого футболиста не раскрыла.

A post shared by Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) on May 13, 2018 at 2:52am PDT

Пользователи же принялись успокаивать красавицу. "Какая вы нежная, трогательная, как хрупкий цветок. Не знала, что вы расстались с мужем. Но всегда считала, что он очень сложный человек. А вы непременно будете счастливы, найдёте мужчину, который будет вас ценить и уважать", – пишет поклонник. Надеюсь он ребёнка не попытается отнять! Вы будете счастливы! Таких светлых людей судьба наградит!" – беспокоится другой.