У звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли рак

Коллеги подтвердили страшный диагноз актера Бориса Клюева. Несмотря на серьезное заболевание, артист продолжает работать.
Режиссер Владимир Бейлис, который много лет работал со звездой «Ворониных», подтвердил информацию о недуге артиста.
«У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», – сказал Бейлис.
Режиссер отметил, что Клюев знает о диагнозе давно и продолжает плодотворно трудиться. «Он более-менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он пытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу», - рассказал режиссер журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Соседи Бориса Владимировича поведали прессе, что артист недавно появлялся дома, а потом уехал на дачу. Вероятно, Клюев проходит лечение амбулаторно.