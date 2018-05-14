У звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли рак

Режиссер Владимир Бейлис, который много лет работал со звездой «Ворониных», подтвердил информацию о недуге артиста.

«У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», – сказал Бейлис.

Режиссер отметил, что Клюев знает о диагнозе давно и продолжает плодотворно трудиться. «Он более-менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он пытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу», - рассказал режиссер журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.