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У звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли рак

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Борис Клюев

ФОТО: Кадр из сериала

Коллеги подтвердили страшный диагноз актера Бориса Клюева. Несмотря на серьезное заболевание, артист продолжает работать.

Режиссер Владимир Бейлис, который много лет работал со звездой «Ворониных», подтвердил информацию о недуге артиста.

«У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», – сказал Бейлис.

Режиссер отметил, что Клюев знает о диагнозе давно и продолжает плодотворно трудиться. «Он более-менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он пытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу», - рассказал режиссер журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Соседи Бориса Владимировича поведали прессе, что артист недавно появлялся дома, а потом уехал на дачу. Вероятно, Клюев проходит лечение амбулаторно.

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