«Русская Джоли» показала пышную грудь посреди улицы в Милане
14 мая 2018 г., 13:15
Российская модель Галинка Миргаева продолжает радовать своих многочисленных поклонников откровенными фото, передает РЕН ТВ.
На этот раз девушка, которую прозвали «русской Джоли» за сходство с голливудской актрисой, продемонстрировала грудь во внушительном декольте.
Миргаева опубликовала фотографию, которая была сделана на улице в Милане, в своем Instagram.
Подписчики восхитились красотой модели в комментариях и оставили под записью тысячи лайков.