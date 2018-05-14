пн, 14.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • «Русская Джоли» показала пышную грудь посреди улицы в Милане

«Русская Джоли» показала пышную грудь посреди улицы в Милане

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Галинка Миргаева

ФОТО: Instagram

Российская модель Галинка Миргаева продолжает радовать своих многочисленных поклонников откровенными фото, передает РЕН ТВ

На этот раз девушка, которую прозвали «русской Джоли» за сходство с голливудской актрисой, продемонстрировала грудь во внушительном декольте.

Миргаева опубликовала фотографию, которая была сделана на улице в Милане, в своем  Instagram.

Подписчики восхитились красотой модели в комментариях и оставили под записью тысячи лайков.

Галинка Миргаева.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ