«Русская Джоли» показала пышную грудь посреди улицы в Милане

На этот раз девушка, которую прозвали «русской Джоли» за сходство с голливудской актрисой, продемонстрировала грудь во внушительном декольте.

A post shared by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Apr 24, 2018 at 9:25am PDT

Миргаева опубликовала фотографию, которая была сделана на улице в Милане, в своем Instagram.

Подписчики восхитились красотой модели в комментариях и оставили под записью тысячи лайков.