«Забирайтесь на них»: Волочкова показала шпагат на подаренном ей автомобиле

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию в Instagram, на которой она сидит на шпагате на дорогой иномарке.
В подписи под снимком Волочкова пишет, что советует всем как можно чаще садиться на шпагаты.
"Садитесь на шпагаты, не забудьте вытянуть колени, вытяните носочки, выберете подходящий из подаренных автомобилей, как мне, не обязательно майбах. Вам, милые дамы, наверняка, дарят еще более престижные автомобили, чего уж мне.. Забирайтесь на них.. Хотя бы на подаренные авто, не говоря уже о мужчинах. Не свалитесь только, умоляю. И удивляйте своих любимых! Искренностью, настоящейстью, непосредственностью и любовью и ярким сексом! Если есть кого, правда (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — написала Волочкова.
Анастасия Волочкова действительно часто публикует в соцсети фото, на которых садится на шпагат.
И, судя по последнему посту, делать это она не перестанет.