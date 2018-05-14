«Забирайтесь на них»: Волочкова показала шпагат на подаренном ей автомобиле

"Садитесь на шпагаты, не забудьте вытянуть колени, вытяните носочки, выберете подходящий из подаренных автомобилей, как мне, не обязательно майбах. Вам, милые дамы, наверняка, дарят еще более престижные автомобили, чего уж мне.. Забирайтесь на них.. Хотя бы на подаренные авто, не говоря уже о мужчинах. Не свалитесь только, умоляю. И удивляйте своих любимых! Искренностью, настоящейстью, непосредственностью и любовью и ярким сексом! Если есть кого, правда (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — написала Волочкова.