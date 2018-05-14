Недоразумения и путаница: следуй советам гороскопа на 14 мая, чтобы избежать неудачи

Позитивные тенденции выражены весьма сильно, и день обещает быть приятным. Однако существует вероятность недоразумений, путаницы и суеты, а также событий, которые потребуют немедленной реакции и продуманных действий.
В такой обстановке непросто сохранять спокойствие, однако многим это удастся: сегодня даже самые впечатлительные и эмоционально ранимые особы проявляют похвальное здравомыслие и удивительное хладнокровие.
Возможно начало новых отношений, как деловых, так и личных. Первое впечатление не будет обманчивым, а торопливое суждение – ложным. Велик соблазн переоценить собственные возможности, дать обещания, сдержать которые будет практически невозможно. Прислушайтесь к советам тех, чьему мнению и опыту доверяете; близкие люди сделают все возможное, чтобы уберечь вас от ошибок.
Овен
В этот день жизненный потенциал Овнов будет очень высоким, поэтому представителей данного знака не испугают те препятствия, которые придется преодолеть. Следует также добавить, что звезды не подготовили для вас слишком серьезных испытаний; все проблемы могут быть решены сравнительно быстро, если вы проявите не только старание, но и терпение на пути к цели.
В личной жизни ситуация складывается более благоприятная, чем в профессиональной сфере, ваша способность быть в мире с собой и окружающими, что бы ни происходило вокруг, будет очень кстати. Поездки связаны с определенными трудностями, да и посещение увеселительных мероприятий вряд ли оставит исключительно приятное впечатление. Но глубоких потрясений и разочарований вы можете не опасаться.
Телец
Можно добиться больших успехов в тех делах, которые для вас особенно важны. Не отвлекайтесь на мелочи и не позволяйте окружающим бессовестно пользоваться вашей добротой. Если вам удастся придерживаться заранее составленного плана действий, царящая вокруг суета не лишит вас душевного равновесия. Весьма велика вероятность вынужденных контактов с представителями правоохранительных органов и государственных инстанций.
Чрезвычайно сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, вы можете добиться значительных перемен в личной жизни. Однако непременным условием успеха в данной сфере является правильное понимание собственных желаний; порой вы готовы идти на поводу у окружающих, а это приводит лишь к неприятностям.
Близнецы
Удачный день для тех, кто давно мечтает о значительных переменах в личной и профессиональной жизни. Сегодня вы сможете приблизиться к цели или, по крайней мере, сделать значительный шаг вперед в избранном направлении. Вероятно появление новых дел, обязанностей и интересов. Ситуация требует от вас ответственных решений, проявления силы воли.
Отношения с родственниками не столь просты и гармоничны, как хотелось бы. Сегодня вы склонны придавать слишком большое значение словам окружающих, при этом оставляя без внимания поступки. Близкие постараются уберечь вас от ошибок, но вряд ли их советы будут вам интересны.
Рак
Ваши суждения и поступки логичны и рациональны, но могут быть легко предсказаны недоброжелателями – в этом и кроется основная опасность. Постарайтесь быть разборчивее в контактах и знакомствах, не подпускайте к себе людей, которые вызывают у вас интуитивную антипатию. Позволяя себе слишком эмоционально реагировать на поступки и слова окружающих, вы становитесь более уязвимы, ранимы – это не всегда полезно как в профессиональной, так и в личной жизни.
Велика вероятность разногласий между влюбленными и супругами, возможен конфликт, который станет закономерным продолжением нерешенных проблем прошлого. Старайтесь не испытывать терпения близких и не торопитесь делиться с ними сомнениями, которые поселились в вашей душе.
Лев
День будет неплохим. Он обещает успех в делах и победу над недоброжелателями, однако от вас потребуются усилия для достижения желаемого. Необходимо внести перемены в свое поведение, настроиться на серьезный лад. Зрелые суждения и житейская мудрость, а также спокойно-снисходительное отношение к внешним атрибутам успеха – вот чего сегодня ждут от вас люди, чьим мнением вы дорожите.
Будьте осторожнее в путешествиях, по мере сил избегайте поездок по неизведанным маршрутам. Можно попасть в неприятную ситуацию, приняв приглашение малознакомого человека или связав себя серьезными обязательствами с сомнительной особой. На важных мероприятиях старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания.
Дева
Напряженность в личных отношениях заставляет тревожиться, Девы теряют обычно присущие им хладнокровие и спокойствие. Стремление любой ценой добиться ясности в отношениях может привести к серьезным проблемам – старайтесь вести себя деликатнее, избегайте бестактных высказываний, резких замечаний. Держите близких людей в курсе своих планов и помните, что даже приятные сюрпризы порой бывают некстати.
Удача в путешествиях ожидает тех, кто ищет новых ощущений и ярких впечатлений. А вот деловые поездки вряд ли будут удачными. Нежелательно заключать сделки или связывать себя какими-то обязательствами с иностранными партнерами.
Весы
День связан с успехами на профессиональном поприще, раскрытии талантов и способностей, а также появлением идей, над реализацией которых придется долго и упорно работать. Сегодня звезды на вашей стороне, однако удача не идет в руки сама – будьте готовы потрудиться. В решении наиболее сложных вопросов помогут влиятельные люди, руководство сегодня будет на вашей стороне.
День подходит для поездок, путешествий и любых развлечений, связанных с новыми впечатлениями, сменой обстановки. Жизненный потенциал достаточно высок, оптимизм вас не покинет, а обаяние не останется незамеченным – внимание представителей противоположного пола Весам гарантировано.
Скорпион
Профессиональный проблем будет немало, но, к счастью, нет необходимости все их решать сегодня. Правильно расставив приоритеты, вы существенно облегчите жизнь не только себе, но и окружающим. День подходит для делового общения, проведения любых переговоров, а также оформления документов; во всем, чем вы занимаетесь, нужны последовательность и верная оценка собственных сил.
Романтические отношения стабильны и гармоничны, а вот родственники вряд ли будут понимать вас с полуслова. Жажда развлечений, сегодня не оставляющая вас ни на минуту, может стать причиной серьезных разногласий в семье. Постарайтесь дать близким понять, что желание повеселиться вовсе не говорит о вашей безответственности и несерьезности.
Стрелец
День пройдет спокойно и, по мнению многих Стрельцов, даже отчасти скучно. На вашу долю не выпадет ни головокружительных приключений, ни препятствий, преодоление которых является очень интересным делом. Зато можно преуспеть в решении давно стоящих перед вами задач как профессионального, так и личного характера. Не стоит рассчитывать на неожиданное вдохновение или внезапное появление гениальных идей – сегодня вам предстоит посвятить себя занятиям, не дающим простора творчеству.
Ответственность и серьезность стоит проявить по отношению к любимому человеку. Постарайтесь воздержаться от розыгрышей и шуток, не бросайте слов на ветер, если не хотите услышать упреки в легкомыслии и беспечности.
Козерог
Очень удачным будет день для тех, кто занят решением практических задач, финансовых и имущественных вопросов. Пришло время настроиться на деловой лад, забыть о мечтах и фантазиях, столь же далеких от реальности, сколь и заманчивых. Проблемы профессионального характера не исключены, но решить их удастся быстро благодаря вашим полезным знакомствам и связям.
Несколько снижен жизненный потенциал, возможны недомогания, переутомление. Долгий путь окажется скорее трудным, чем приятным, а отдых в кругу семьи может быть испорчен пустыми ссорами. Стоит сосредоточиться на занятиях, позволяющих расширить кругозор и получить новые знания. День отлично подходит для учебы.
Водолей
День противоречивый, интересный, но утомительный. В профессиональной сфере неожиданностей не будет, вы сможете реализовать многие планы, получить ответы на интересующие вас вопросы. Это отличный день для проведения любых переговоров, в том числе и касающихся смены места работы, начала сотрудничества с новыми партнерами.
Достичь взаимопонимания с любимым человеком можно, если, конечно, вы готовы пойти на уступки и пересмотреть свои взгляды. А вот представители старшего поколения ждут от вас слишком многого, и отстоять свою точку зрения будет непросто. Поездки сложатся удачно, если вы будете готовиться к ним со всей серьезностью.
Рыбы
Очень сильны позитивные тенденции, день обещает быть вполне удачным. Перед вами открывается блестящая возможность для реализации самых смелых и амбициозных планов, весьма кстати оказывается знакомство с влиятельными людьми – поддержка их будет очень важной. Складываются благоприятные условия для воплощения в жизнь творческих идей, некоторые Рыбы смогут сделать свое увлечение источником стабильного дохода.
Общения с членами семьи поднимает настроение, споры и разногласия остаются в прошлом, домашняя атмосфера благоприятна чрезвычайно. Однако и от поездок отказываться не стоит: они обещают быть очень удачными. Любители светских развлечений смогут блеснуть на вечеринках и торжественных мероприятиях.