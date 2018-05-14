Недоразумения и путаница: следуй советам гороскопа на 14 мая, чтобы избежать неудачи

В такой обстановке непросто сохранять спокойствие, однако многим это удастся: сегодня даже самые впечатлительные и эмоционально ранимые особы проявляют похвальное здравомыслие и удивительное хладнокровие.

Возможно начало новых отношений, как деловых, так и личных. Первое впечатление не будет обманчивым, а торопливое суждение – ложным. Велик соблазн переоценить собственные возможности, дать обещания, сдержать которые будет практически невозможно. Прислушайтесь к советам тех, чьему мнению и опыту доверяете; близкие люди сделают все возможное, чтобы уберечь вас от ошибок.

Овен

В этот день жизненный потенциал Овнов будет очень высоким, поэтому представителей данного знака не испугают те препятствия, которые придется преодолеть. Следует также добавить, что звезды не подготовили для вас слишком серьезных испытаний; все проблемы могут быть решены сравнительно быстро, если вы проявите не только старание, но и терпение на пути к цели.

В личной жизни ситуация складывается более благоприятная, чем в профессиональной сфере, ваша способность быть в мире с собой и окружающими, что бы ни происходило вокруг, будет очень кстати. Поездки связаны с определенными трудностями, да и посещение увеселительных мероприятий вряд ли оставит исключительно приятное впечатление. Но глубоких потрясений и разочарований вы можете не опасаться.

Телец

Можно добиться больших успехов в тех делах, которые для вас особенно важны. Не отвлекайтесь на мелочи и не позволяйте окружающим бессовестно пользоваться вашей добротой. Если вам удастся придерживаться заранее составленного плана действий, царящая вокруг суета не лишит вас душевного равновесия. Весьма велика вероятность вынужденных контактов с представителями правоохранительных органов и государственных инстанций.

Чрезвычайно сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, вы можете добиться значительных перемен в личной жизни. Однако непременным условием успеха в данной сфере является правильное понимание собственных желаний; порой вы готовы идти на поводу у окружающих, а это приводит лишь к неприятностям.

Близнецы

Удачный день для тех, кто давно мечтает о значительных переменах в личной и профессиональной жизни. Сегодня вы сможете приблизиться к цели или, по крайней мере, сделать значительный шаг вперед в избранном направлении. Вероятно появление новых дел, обязанностей и интересов. Ситуация требует от вас ответственных решений, проявления силы воли.

Отношения с родственниками не столь просты и гармоничны, как хотелось бы. Сегодня вы склонны придавать слишком большое значение словам окружающих, при этом оставляя без внимания поступки. Близкие постараются уберечь вас от ошибок, но вряд ли их советы будут вам интересны.

Рак