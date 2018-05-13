Затмила всех! Такую короткую юбку Дженнифер Лопес еще не надевала
13 мая 2018 г., 16:18
В последнее время образы 48-летней Дженнифер Лопес вызывают как недоуменные комментарии подписчиков в соцсетях, так и восхищенные отзывы поклонников. Вот и последний лук звезды оказался очень спорным, пишет Русский TVNET.
В своем микроблоге Instagram Дженнифер Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует в смелом наряде.
Звезда выбрала мини-юбку с воланами, прозрачную блузку в полоску и изящные босоножки на шпильке.