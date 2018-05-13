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  • Затмила всех! Такую короткую юбку Дженнифер Лопес еще не надевала

Затмила всех! Такую короткую юбку Дженнифер Лопес еще не надевала

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Дженнифер Лопез.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

В последнее время образы 48-летней Дженнифер Лопес вызывают как недоуменные комментарии подписчиков в соцсетях, так и восхищенные отзывы поклонников. Вот и последний лук звезды оказался очень спорным, пишет Русский TVNET.

В своем микроблоге Instagram Дженнифер Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует в смелом наряде.

ФОТО: Instagram / Instagram

Звезда выбрала мини-юбку с воланами, прозрачную блузку в полоску и изящные босоножки на шпильке.

ФОТО: Instagram / Instagram

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