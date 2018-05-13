Спасибо, Яна Рудковская! Кто из российского жюри дал Эстонии наивысший балл?

Как оказалось, менеджер Евгения Плющенко и Димы Билана Яна Рудковская оказалась ценительницей оперной музыки, она поставила Эстонию на четвертое место. Также на четвертое место нас поставили: композитор Владимир Матецкий и радиоведущий Алексей Мануйлов. Певица Александра Воробьева посчитала, что мы достойны лишь шестого места, а мнение хореографа Сергея Мандрика совпало с мнением большинства - он присудил Элине Нечаевой восьмое место. Общий средний балл от членов жюри России - 6, что очень неплохо.