вс, 13.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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  • Спасибо, Яна Рудковская! Кто из российского жюри дал Эстонии наивысший балл?

Спасибо, Яна Рудковская! Кто из российского жюри дал Эстонии наивысший балл?

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Яна Рудковская

ФОТО: Scanpix

На официальном сайте «Евровидения» появилась детальная информация по голосованию во время полуфиналов и финала песенного конкурса. Теперь там видно, на какое место поставили нашу Элину Нечаеву члены российского жюри, а на какое место - народ России. Их мнения разошлись. 

Как оказалось, менеджер Евгения Плющенко и Димы Билана Яна Рудковская оказалась ценительницей оперной музыки, она поставила Эстонию на четвертое место. Также на четвертое место нас поставили: композитор Владимир Матецкий и радиоведущий Алексей Мануйлов. Певица Александра Воробьева посчитала, что мы достойны лишь шестого места, а мнение хореографа Сергея Мандрика совпало с мнением большинства - он присудил Элине Нечаевой восьмое место. Общий средний балл от членов жюри России - 6, что очень неплохо.

ФОТО: eurovision.tv

ФОТО: eurovision.tv

Российские телезрители присудили Эстонии восьмое место и в финале дали нам 3 балла. 

Подробнее с баллами можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

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